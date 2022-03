Záchranár z Košíc Matej bol okamžite všetkým divákom veľmi sympatický. Milý a dobrosrdečný muž si všetkých získal vďaka svojej láskavosti a príjemnému vystupovaniu. Keď nevestu prvýkrát zbadal, nešetril na jej adresu komplimentmi a tešil sa, že možno ona by konečne mohla byť tá pravá. Mirka sa však voči jeho osobe zachovala naozaj nepekne. „Keď som uvidela Mateja, povedala som si, že mohlo to byť horšie. Teda ja osobne som čakala horšie,“ prezradila osamote do kamery.

Mirka po svadbe poznamenala, že čakala, že to bude horšie. Diváci usúdili, že to bola poriadne nevhodná poznámka. Zdroj: tv markíza

A jej apatia voči Matejovi sa bude stupňovať aj na ich „svadobnej ceste” v Jordánsku. Mirke bude na ňom prekážať úplne všetko. ,,Stále sa vyzvedá. Aká som, čo mám rada, čo sa mi páči a nepáči. A volá ma už na Kysuce či neviem kam na akú chatu, že tam mi to ukáže, potom na výlet do Košíc, už toto rieši, že kedy prídem, aby ma zoznámil s kamošmi. Ja sa z toho cítim trochu nesvoja. On už rieši, čo budeme rozprávať vnúčatám, ako sme sa spoznali, že budeme bývať v Trnave, pýtal sa ma, aký nábytok sa mi páči a že vyberie kachličky... Proste to je také hrrr," rozprávala o ňom na kameru a miestami sa zdalo, akoby jeho city zosmiešňovala. Mnohým divákom tak prišlo dobráka Mateja poriadne ľúto a neveste to nedarovali. „Preto je stále slobodná. On je veľmi sympatický a Mirka by mala byť rada, že natrafila na takého chlapa. Keď bude počuť tie jej pripomienky, možno ho tá zamilovanosť prejde. A možno si ho nezaslúži,“ reagovala diváčka Jarka. „S takým správaním bude navždy sama. V ďalšej časti sa rozplače a odíde od neho na dovolenke, lebo na ňu veľmi tlačí. Chorá žena,“ napísala Zuzana. „Mňa zarazilo, keď povedala, že sa jej nepáči a že musí niečo urobiť so sebou, ak ju chce! Akoby ona bola princezná,“ rozčuľovali sa diváci. „Je to veľmi príjemný muž a ona sa vyjadrovala, akoby pre ňu nebol dosť dobrý. Ale aby neskončila tak, že bude chodiť po celom háji a utne na samom kraji,“ obraňovali ho fanúšikovia šou. „Sama povedala, že za 5 rokov vo firme, kde pracovala, ju žiaden muž nepozval ani len na kávu, žiadne rande, tak nech porozmýšľa, prečo asi. Keď je taká úžasná, sebestačná, tak načo sa tam prihlásila? On, taký sympatický, milý chlap, a takú brzdu dostal! Strašne je náročná, tak nech sa nečuduje, že je sama,“ kopili sa komentáre na jej adresu.

Zdá sa, že trojica expertov sa opäť poriadne sekla. Ani druhej neveste Janke totiž podľa jej reakcií nevybrali toho správneho adepta na lásku. Ženích Matej si však pri Mirke ešte dosť vytrpí. Čo bude predvádzať v Jordánsku, uvidíte v utorok na Markíze.

