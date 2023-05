Mladučká Petrana s nádherne modrými očami nie je rozhodne žiadne neviniatko. Ako sama priznala, funguje na známej erotickej stránke. A práve to jej teraz do očí vyhodila mama ženícha Tomáša Tarra! Ako na to reagovala?

Petrana sa už viackrát bez problémov priznala, že má profil na známej sociálnej platforme pre dospelých (OnlyFans), kde sa pridávajú sexuálne ladené fotky a videá. „OnlyFans mám viac než rok, takže to nie je nejaká novinka. Neviem, prečo ste z toho takí šokovaní. Neskrývam to! Som rada za svoj OF. Môžem tam dávať fotky, ktoré by som na Instagram pridávať nemohla, ale aj tak ich chcem vytvoriť,” priznala. Nie je žiadnym tajomstvom, že táto stránka funguje tak, že za extra obsah, ktoré krásky pošlú nadržaným pánom, im platia veľmi slušné peniažky.

Tomášova mama vytiahla na Petranu jej erotické fotky. Zdroj: TV Markíza

Nečakala však, že práve túto zárobkovú aktivitu jej do očí vyhodí Tomášova mama, ktorá si prišla obzrieť svoje nádejné nevesty do Turecka. S každou jednou sa rozhodla stráviť niekoľko hodín a urobiť si na ne svoj názor. „Budem sa snažiť Petranu prekuknúť, či to na mňa nehrá,” povedala pani Ingrid pred ich stretnutím a vytiahla aj tému Only Fans. „Ja som počula o takých tvojich fotkách, ktoré máš na internete alebo neviem, kde ich dávaš…” vybalila na mladú krásku. „Ja mám takú platformu, kde dávam sexi fotky v plavkách a spodnej bielizni. Musela som nejako platiť nájom, tak som si povedala, že čo keby som prestala pridávať fotky v plavkách na Instagram a dám ich na túto stránku, kde za to ľudia platia. Takže toto ešte robím,” snažila sa obhájiť Petrana.

Tomášova mama - pani Ingrid. Zdroj: TV Markíza

„Mamina o tom vie? Je s tým v pohode?” zisťovala ďalej Tomášova mama. „Áno, áno. Jasné, ukazujem jej tie fotky, pretože aj ja chcem vedieť, že čo mi na to povie. Že wau, toto je príliš, toto nedávaj. Ja sa riadim takým pravidlom, že keby to teraz vyjde von a všetci to uvidia a prekážalo by mi to, tak takú fotku nepridám,” pokračovala Petrana. Pani Ingrid sa však dvakrát nadšene netvárila. „Bola som prekvapená, že jej mamička o tom vie a že ju v tom dokonca podporuje…” reagovala na takéto jej erotické zárobky. Komu dá počas ceremoniálu ružu, si pozrite už dnes večer na Markíze.

