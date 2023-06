Tomáš, šou sa síce natáčala minulý rok, ale diváci všetko videli na obrazovkách až uplynulé mesiace. Aké máš z toho všetkého pocity?

– Je to pre mňa dosť zvláštne, pretože ja som počas toho najväčšieho boomu, keď sa to vysielalo, bol v Bangkoku, kde som si žil ten svoj život pred celou šou. Takže pre mňa sa tam nič nezmenilo. Ja som si naozaj neuvedomil, aký ošiaľ to spôsobilo na Slovensko. Od momentu, ako som prišiel na Slovensko, už dokonca na letisku ma zastavili nejakí ľudia a potom to išlo. Naozaj všade, kam idem, ľudia pozerajú, dokonca sa prídu odfotiť a porozprávať. Je to pekné. Som za to vďačný.

A aké sú reakcie ľudí? Niektorí ti to na sociálnych sieťach dali poriadne ,,vyžrať”, že si si vybral práve Petranu.

– Na internete sú reakcie všelijaké, ale to je internet. Tam je veľa hrdinov, ale v skutočnom živote som nemal ani jednu negatívnu reakciu, že by niekto došiel za mnou, prečo si to urobil. Naozaj sa ma opýtajú, že prečo, ja tak diplomaticky odpoviem, ale všetci, čo za mnou prídu, sú milí a nemajú v sebe nenávisť.

Tomáš Tarr Zdroj: MARTIN DOMOK

S Petranou ste sa rozišli začiatkom mája. Ako si si tým prešiel ty?

– Ani jeden rozchod nie je jednoduchý, ale pre nás to bolo už pár mesiacov také, že sme mali veľa problémov a fakt to nefungovalo a ja som už vedel, že sa to k tomu blíži. Čím viac sme boli spolu, tým viac sme boli rozdielni, začali sme mať rozdielne názory na všetko, takže keď došlo k rozchodu, už som to očakával, ale nebolo to jednoduché. Najhoršie na tom bolo pozerať finále v telke, pretože tam vidíš všetky tie emócie a proste to bolo naozaj reálne. A potom to pozerať s tým, že s tým človekom už nie si. To bolo náročnejšie ako samotný rozchod.

Petrana sa už aj v šou prezentovala ako poriadna žiarlivka a ty sa žiarlivým ženám vyhýbaš. Tak opäť otázka, prečo ona?

– Petrana sa prezentovala veľmi žiarlivo v šou, ale po šou v reálnom živote až taká žiarlivá nebola. Mohol som ísť hocikam s hocikým, vôbec ma nekontrolovala. Ja mám aj veľa kamarátok v Thajsku a bola s tým O. K. V tej šou, samozrejme, sa bojovalo o jedného chlapa, tak tá žiarlivosť tam bola na mieste.

