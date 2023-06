Tomáš si vo finále vybral Petranu, a ako sme sa dozvedeli, následne sa nasťahoval do jej bytu v Bratislave. Po pár týždňoch odletel naspäť do Bangkoku a za krátky čas tam za ním prišla aj jeho „nevesta“. Kým v šou sa zdalo všetko krásne a dvojica si spolu perfektne rozumela, realita začala byť diametrálne odlišná. Napriek všetkému spolu vydržali niekoľko mesiacov. Začiatkom mája sa však rozišli. A hoci s Tomášom v oficiálnom stanovisku povedali dôvod, prečo sa rozišli, postupne vychádzajú na povrch pravé dôvody ich odlúčenia.

Petrana Zdroj: Instagram @petranagala

,,Už keď som tam došla, rozprávali sme sa o budúcnosti nášho vzťahu, čo on plánuje robiť, čo ja... a vtedy som si začala uvedomovať, že fuuuu... toto neznie kompatibilne. No a jeden večer som si uvedomila, že toto už nemá cenu ďalej ťahať a tváriť sa, že všetko je v poriadku. Pobalila som si kufre a išla som do hotela. Potom som sa rozhodla, že si booknem letenku naspäť na Slovensko a ukončím tento vzťah," povedala otvorene v rozhovore pre Refresher Petrana. ,,Ja som do toho vzťahu dávala veľa energie, no jeho prioritou bol biznis a riešiť túto stránku života, čo je v poriadku, kým to nezačne byť také, že to narúša vzťah. Takisto ja dávam veľa opory, podpory a dôvery tomu partnerovi a ja očakávam to isté. Keď mi to ten človek nevie dať, nastanú problémy," dodala.

Petrana a Tomáš sa rozišli začiatkom mája. Zdroj: instagram/petrana

Tomáš pred pár dňami priletel z Bangkoku naspäť na Slovensko a plánuje tu stráviť celé leto. My sme sa s ním osobne stretli a vypočuli si aj jeho verziu príbehu. A, samozrejme, je úplné iný, ako prezentuje Petrana. ,,Ani jeden rozchod nie je jednoduchý, ale pre nás to bolo už pár mesiacov také, že sme mali veľa problémov a fakt to nefungovalo, takže ja som už vedel, že sa to k tomu blíži. Čím viac sme boli spolu, tým viac sme boli rozdielni, začali sme mať rozdielne názory na všetko, takže keď došlo k rozchodu, už som to očakával, ale nebolo to jednoduché,” začal Tomáš, ktorý sa však nad vyjadreniami Petrany iba zasmial.

Tomáš sa rozhodol, že teraz povie svoju verziu ich rozchodu. Zdroj: MARTIN DOMOK

,,Absolútne nesúhlasím s tým, že mojou prioritou bol iba biznis. Môj biznis je tak na 2-3 hodiny denne, čiže ja nemusím ísť niekam do kancelárie a byť celý deň mimo. Ja som s ňou trávil 20 hodín denne, dokonca som sa jej snažil pomôcť v tom Thajsku niečo robiť. Zoznámil som ju s kamarátmi, ktorí by jej vedeli dohodiť nejaké modelingové kšefty, ale Petrana to asi nechcela. Keď prišla do Bangkoku, od začiatku tvrdila, že je tam na dovolenke… Nemyslím si, že by som práve ja nedával do toho vzťahu energiu, pretože sme boli spolu takmer 24/7 a spravil som pre ňu veľa,” pokračoval. A čo ich najviac rozdeľovalo?

Tomáš Tarr plánuje ostať na Slovensku celé leto. Zdroj: MARTIN DOMOK

,,Najviac nás rozdeľoval zápal pre veci. Ja proste neobsedím, chcem stále na sebe pracovať a aj na nás a Petrana tým, že je ešte veľmi mladá, bola taká ‚vychillovaná‘ a všetko jej bolo jedno. Nemala v sebe ten ‚drive‘ a to nás začalo rozdeľovať. Ja som celé dni makal, behal, riešil a Petrana bola doma a ‚chillovala‘ na Tik Toku (smiech),” pokračoval a krútil hlavou aj nad tým, ako Petrana v erotickej relácii K-Fun opisovala ich sex.

,,V prvom rade si myslím, že takéto vyjadrenia sú trochu pod úroveň. Ja by som určite nerozprával o súkromí a o veciach, ktoré majú ostať za zatvorenými dverami, ale tak… pochválila ma, takže v pohode (smiech).” Sú vôbec ešte v nejakom kontakte? ,,Nie, nie sme. Napísali sme si raz po finále, opýtala sa ma, či môže zverejniť fotku s jej mačkami, a ja som jej povedal, že bez problémov. Ale inak v kontakte nie sme.”

