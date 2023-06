Finále šou Ruža pre nevestu pripomínalo rozprávku. Tomáš Tarr si našiel svoju vyvolenú, nastokol jej prsteň, vybuchli červené konfety, Petrana sa mu hodila do náručia a následne za ním odletela do Bangkoku. Žili šťastne až do smrti sa však v ich prípade nekonalo… Zazvonil zvonec a ich láske je KONIEC.

Tomáš mal pre Petranu slabosť od samého začiatku. A to napriek tomu, že od prvej chvíle vyhlasoval, že u neho žiarlivé ženy nemajú žiadnu šancu. Mladučká kráska mu totiž počas šou viackrát za sebou dokázala, že flegmatizmus rozhodne nepatrí medzi jej povahové črty. Stačilo, že sa pekne zadíval na Mirku a oheň bol na streche. Petrana vystrojila scénu ako z filmu. Rozplakala sa, dokola omieľala, že chce svoju maminku a že už sa viac nedokáže pozerať na to, ako Tomáš trávi čas s inými a venuje im pozornosť. Ostatné dievčatá sa mu síce viackrát snažili dohovoriť a varovať ho pred Petranou, no on mal na sebe ružové okuliare a ich dobre mienené rady absolútne neprijímal.

Tomáš si vo finále vybral Petranu. Zdroj: TV Markíza

Postupne mu však začali dohovárať aj diváci prostredníctvom komentárov. „Teš sa, keď si vyberieš Petranu,” písali mu. Na veľké prekvapenie, Tomáš vo finále poslal Mirku domov a prsteň nastokol Petrane. A venoval jej zamilované slová. „Vyzeráš fakt dokonale a ja vlastne ani neviem, ako začať. Keď som ťa prvý raz zbadal, v tých tvojich modrých očiach som sa skoro utopil. Ale ako som už viackrát povedal, do tejto šou som neprišiel hľadať iba krásu, ale hlavne spriaznenú dušu, s ktorou budem na rovnakej vlnovej dĺžke. Ženu, s ktorou môžem dobyť svet. Mám pocit, že čím viacej sa poznáme, tým sme si bližší. Pri tebe môžem byť vždy sám sebou. Dievčatá síce o tebe stále hovorili, že mnou manipuluješ, no ty si to nikdy nevzdala. Petrana, trochu sa obávam, že život s tebou nebude prechádzka ružovou záhradou, viem, že si dosť žiarlivá. Prebudila si vo mne niečo, čo bolo dlho hlboko skryté. Dúfam, že cítiš, ako veľa pre mňa znamenáš. Neviem sa dočkať, ako s tebou začnem novú etapu života,” vylial si pred ňou srdce a jeho nová láska si následne zbalila kufre a odletela si užívať život po jeho boku do Bangkoku.

Takto ju Tomáš privítal na letisku v Bangkoku. Zdroj: TV Markíza

Šou sa však natáčala v októbri minulého roka a hneď po finále boli všetci fanúšikovia zvedaví, či sú zaľúbenci ešte vôbec spolu.

Keď Tomáš po finále zverejnil fotky zo šou, pridal k nim popis, ktorý v mnohých zanechal veľké pochyby. „A nakoniec najdôležitejšie – ďakujem Petrane za to, čo sme spolu zažili a na toto rozprávkové finále,” napísal k záberom. „Prečo ju spomína v minulom čase?” pýtali sa ho všetci. A my vieme odpoveď! Tomáš a Petrana sa už asi pred mesiacom rozišli! Dôvod?

Petrana a Tomáš sa rozišli. Zdroj: TV Markíza

„S Tomášom sme tvorili oficiálny pár hneď po ukončení natáčania finále. Náš vzťah trval niekoľko mesiacov a bol vždy úplne mimo normy, keďže sme sa nasťahovali hneď k sebe a nemali čas ani možnosť klasicky randiť. Napriek tejto náročnosti sme to zvládli. Naučili sme sa o sebe veľmi veľa a spoznali sa zo všetkých stránok extrémne rýchlo. Máme veľa spoločného, no vo veľa veciach a najmä o predstave fungovania vzťahu máme rozdielne názory. Tomášove priority boli iné ako moje a čím dlhšie sme boli spolu, tým viac sa to prejavovalo. Prekážkou vo vzťahu bola aj diaľka a cestovanie. Tomáš priznal, že na Slovensko neplánuje chodiť tak často ako predpokladal, a ja, najmä pre štúdium, nemám kapacitu toľko cestovať. Samozrejme, je mi to ľúto, naozaj som Tomáša ľúbila, ale keď niečo nemá perspektívu do budúcna, netreba to udržiavať. Užili sme si spolu krásne chvíle, veľa ma toho naučil a som za náš čas spolu vďačná,” vysvetlila Petrana.

Petrana vyrobila Tomášovi scénu aj vo vile. Zdroj: TV Markíza

„Som vďačný za šancu nájsť lásku prostredníctvom šou Ruža pre nevestu. S Petranou sme tvorili pár od ukončenia šou niekoľko mesiacov. Začiatky spoznávania v našom vzťahu však boli pre vysielanie šou v TV obmedzené, nakoľko sme vzťah na verejnosti priznať nemohli. Aj toto bola skúška, ktorá náš vzťah poznačila. Zažili sme krásne mesiace, no časom sme zistili, že sme obaja rozdielni či už povahovo alebo názormi. Bohužiaľ, momentálne sme obaja v úplne inom štádiu života, ktorý napriek pokusom spojiť ho do jedného, nevyšiel,” reagoval Tomáš. Ako sme sa však dozvedeli od viacerých zdrojov, dôvodom rozchodu boli ich časté hádky a Petranina komplikovaná povaha. Ktovie, čo si teraz povedali všetky nevesty, ktoré vyhodil. Možno iba… My sme ťa varovali.

Televízny ženích Tomáš Tarr je opäť single. Zdroj: Instagram tomas_tarr

Prečo si však vybral dievča, o ktorom vedel, že je poriadne žiarlivé? „Musím priznať, že aj pre mňa je rozdiel v tom, pozerať šou teraz v TV, kde mám 100 % informácií a tým, keď som bol tam. V Turecku som mal na každú babu obmedzený čas a informácie z diania vo vile, ktoré videli televízni diváci v epizódach sa ku mne nedostávali. Vyhodnocoval som všetko len na základe toho, čo mi dievčatá hovorili či už na rande alebo vo vile. Súvislosti som videl až potom v epizódach. Súhlasím, že Petrana bola svojská, ale rozhodnutia, ktoré som robil v danom momente, som tak cítil,” povedal nám a dodal: „Áno, ak by som tam mal ísť teraz znova, tak by som niektoré rozhodnutia urobil inak.”