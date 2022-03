Vo štvrtok večer súťažil v relácii Čo ja viem nielen Tomáš Bezdeda ale aj Zdena Studenková či Milan Junior Zimnýkoval. Súťaž moderoval ako vzčy Marcel Merčiak. Celá súťaž bola poriadne napínavá aj keď najskôr vyhrávala Studenková, Junior ju nakopon porazil. Spevák Tomáš Bezdeda hneď po skončení relácie uverejnil na Instagrame spoločnú fotku s herečkou. „Musím tu Zdenku ísť pozrieť do toho divadla. Inak nemáme ani spoločnú fotku z relácie Čo ja viem. Junior to dal na pána, skvelé a som rád, že sa pomohlo dobrej veci,“ napísal k spoločnému záberu. Niektorí ho však so smiechom varovali. „Dávaj pozor, je na zajačikov!“

Zdena Studenková v relácii Boli sme pri tom. Zdroj: RTVS

