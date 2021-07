„Sníval sa mi s Milanom pred pár dňami sen. Chcel sa konečne odsťahovať z honosného paláca, v ktorom sa cítil nepatrične. Stál tam s Magdou (manželka, pozn. red.) na odchode, a vravel mi, že to už pre neho nie sú takéto priestory. Že chce ísť do pokojnej malej chalúpky, ten palác prenecháva nám mladým. Ráno som tomu snu nerozumela, v pondelok ráno však už áno,” šokovala Nvotová, ktorá sa tiež z jeho smrti nevie otriasť.

Milan Lasica náhle zomrel vo veku 81 rokov. Zdroj: TASR/Jakub Kotian

„Aj keď žialim a slzy mi stekajú až na tričko a ľutujem, že sme stihli urobiť iba jednu spoločnú pesničku, napĺňa ma aj pokoj, že išiel do tej chalúpky. Odišiel spôsobom symbolickým a sám by to lepšie nenaplánoval. Tak ako takmer s každým, aj so mnou si Milan vykal. A aj keď sme si netykali, obaja sme počas tichých čakaní v šatni na náš koncert vedeli, že naše duše si nielen tykajú, ale sa aj dotýkajú. Majte sa tam dobre, Milan. Ste v dobrej spoločnosti,” dodala Dorota.