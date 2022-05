Status mladej režisérky Terezy Nvotovej (34) na sociálnej sieti vyvolal obrovskú diskusiu. Presne na Deň matiek totiž zverejnila, že ona nikdy nechce mať dieťa, čo viacerých šokovala. Málokto má toľko odvahy, aby takúto tému riešil verejne. Prečo dospela k takémuto rozhodnutiu?

„Obdivujem všetky matky, ich obetavosť, starostlivosť a ochotu vzdať sa často svojho osobného života. Ja som sa však rozhodla, že matkou nebudem. Možno vás napadne, že som karieristka, sebecká či necitlivá, alebo dokonca hlúpa, lebo neviem, o čo prichádzam. Mne osobne je vcelku jedno, čo si myslíte, no nie je mi jedno, že týmto naša spoločnosť trápi ostatné ženy, ktoré nie sú, alebo nemôžu byť matkami. Nechajte nás. Nevysvetľujte nám, aké je to super. Nepresviedčajte nás. Sme dospelé, vieme sa rozhodnúť samé,” znela časť jej statusu. Viacero žien týmito vetami šokovala, no veľká väčšina jej vyjadrila podporu.

Prečo sa tak rozhodla? „Automaticky to berieme tak, že každý má mať deti. Ani ja sama som to asi do 30-ky vôbec neriešila. Myslela som si, že jedného dňa budem mať deti a hotovo. Nebolo to pre mňa otázkou, o ktorej by som mala rozmýšľať a rozhodovať sa. Ale keď som uvažovala nad tým, že by som mala otehotnieť, zistila som, že to nechcem,” vysvetlila Denníku N. „Vôbec to nie je o tom, že by som nemala rada deti, alebo by som sa chcela venovať len kariére. Jednoducho som zistila, že to nechcem zažívať vo svojom živote. Aj môj partner to berie rovnako, ani on nechce mať deti,” dodala.



