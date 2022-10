„Priatelia, tu je ten nebezpečný jedinec, ktorý ma vulgárne uráža každý deň a vyhráža sa mi ublížením či poškodením môjho pracovného prostredia. Trvá to už mesiace. Poprosím vás, pomôžte mi zastaviť tieto nebezpečné psychopatické výplody jeho mysle a nahláste ho. Ďakujem," napísala vydesená Alena v nedeľu večer na sociálnej sieti Instagram. A hoci mnohé známe tváre sú zvyknuté na to, že občas sa nájde niekto, kto im pošle vulgárnu správu, tento šialenec, ktorý ju nechutne obťažuje, sa neštíti ničoho a posiela jej obzvlášť hrozivé odkazy.

Alena Pallová zverejnila, aké správy od neho dostáva. Zdroj: Instagram alenapallova

„Jeffrey Dahmer. Veľmi inšpiratívna kinematografia, ktorý orgán by ti najmenej chýbal, hm? Hlava, že?" odkázal jej a priložil aj fotku herca Evana Petersa, ktorý v seriáli na Netflixe stvárnil sériového amerického vraha z Milwaukee Dahmera, ktorý v rokoch 1978 až 1991 zavraždil až sedemnásť mladých mužov obzvlášť beštiálnym spôsobom. Mŕtvoly najprv omámil, potom zaškrtil a následne rozštvrtil. Jeho obeťami boli hlavne mladí černošskí a ázijskí homosexuálni chlapci. Jedol ich vnútorné orgány, sexuálne sa pri nich ukájal a časti tiel ukrýval doma v skrini či v mrazničke. „Takéto príspevky sú evidentne hrozby smerujúce proti životu a zdraviu - doplním to do trestného oznámenia a budem sa informovať, ako policajti vo veci postupujú," napísala ďalej vystrašená Pallová a zverejnila aj videá, v ktorých šialenec nabáda ľudí, aby lekárke ublížili.

Alena Pallová zverejnila, aké správy od neho dostáva. Zdroj: Instagram alenapallova

„Ahojte priatelia. Tak, aby ste vedeli, už je skoro na lopatkách tá stará ku*va. Už to len treba doraziť. Už ju máme skoro hotovú! Už je naložená v peci! Už to treba len dokončiť. Takže vyzývam vás, každý, kto ju prizabije, máte odo mňa 10-tisíc dolárov a tomu, komu sa to podarí to dokonať, private jet a ubytovanie v Singapure od môjho frajera. Poďme ju spolu doraziť! Veď to je strašná zábava, ja to zaplatím! 10, 20, 30... Máte to odo mňa. Garantujem vám peniaze, zábavu, všetko máte odo mňa," prihovára sa šialenec ľuďom na Instagrame, zvláštne pri tom artikuluje a šialene sa pri tom rehoce. Videá očividne natáča z Ameriky. „Zabite tú vy*ebanú ku*vu! Dám vám 100-tisíc dolárov! Zabite tú starú šte*ku!" vrieska do videa ako zmyslov zbavený. Muž tieto videá zverejňoval z instagramového profilu sebastian_duke_dusan. V pondelok bol tento účet už neaktívny, keďže ho zrejme Instagram blokol.

,,Útoky začali niekedy koncom augusta tohto roka a neustále sa stupňujú. V rámci nich sa mi útočník nebezpečne vyhráža mojou fyzickou likvidáciou, ako aj likvidáciou mojej kliniky IEM Pezinok. Tento víkend prerástli útoky až do takej miery, že útočník si verejne objednával moju vraždu za štedrú finančnú odmenu,” povedala nám Alena Pallová, ktorá si myslí, že útočník je pravdepodobne klientom jej kliniky. ,,Na základe jeho príspevkov máme podozrenie, kto je útočníkom. K jeho identite sa však aj vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nechcem bližšie vyjadrovať,” pokračovala. Požiadala už aj o špeciálnu ochranu? ,,Zatiaľ na to nie sú splnené zákonné podmienky. Zjednodušené povedané, polícia môže ochranu poskytnúť iba v prípade páchania najzávažnejšej trestnej činnosti,” dodala.