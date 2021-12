Novým farmárom týždňa sa stal Mesut, ktorý si už mädlil ruky, že sa bez zbytočných stresov dostal až do semifinále. Za sluhov zvolil Peťa a Stanku. A keďže blondínka sa bála, že Peter si do duelu vyberie jej miláčika Dávida, začali sa poriadne taktiky. Nakoniec ho obaja ovplyvnili, aby si do súboja pri rozhodujúcej voľbe zobral Natáliu. Zdalo sa, že všetko ide podľa ich plánu. No potom prišla studená sprcha.

Sluha Peťo na noc nezavrel štyri morky, tri, žiaľ, zamrzli. Zdroj: tv markíza

Farmári objavili pod schodmi svojej kúpeľne zdochnuté morky. „Ty si zavrel na noc sedem moriek?“ pýtal sa nahnevaný Mesut Peťa. „Nie, tieto boli vonku,“ reagoval sluha Peter, ktorý mal zvieratá na starosti. „A prečo si ich nechal vonku, keď je v noci mínus 15? Tri morky zmrzli a štvrtá je na ceste,“ kričal po ňom Mesut. „Ja som na ne nezabudol. Ja som ich pod tými schodmi videl aj som ich vyháňal odtiaľ, ale nechcel som ich brať do rúk, lebo keď som ich minule chytil, dostal som po oku, tak som ich tam nechal. Je to vyslovene moja chyba. Mal som ich nasilu zobrať a zatvoriť,“ sypal si popol na hlavu Peter. Tri zmrznuté morky následne zakopali. Napätá atmosféra na Farme sa v tom momente dala krájať.

Nepomohol ani plač. Peťo si musel zbaliť veci a v šou skončil. Zdroj: tv markíza

Neprešla ani hodina a na statok prišiel rozzúrený hospodár Martin. „Primárne je to Peťova chyba, ale zodpovednosť za to budem niesť ja,“ strachoval sa farmár týždňa Meust. „Nie je žiadna náhoda, že som tu. Som tu pre zvieratá. Čo sa deje?“ opýtal sa naštvaný Martin. „Stala sa taká vec, že nám uhynuli tri morky. Ja si myslím, že boli podchladené, lebo som si neskontroloval zvieratá a štyri morky ostali vonku,“ habkal Mesut. Následne začal situáciu vysvetľovať hlavný vinník Peťo: „Je to moja chyba a beriem to celé na seba, pretože som ich nezobral.“ Hospodár bol čoraz naštvanejší. „Vidíte, akí ste zababušení. V noci teploty k nule. Morka je dovezená z Ameriky. Z teplých oblastí, nie je prispôsobená našim podmienkam. Treba sa o ňu starať. Načo sme stavali domček, keď ich necháte spať vonku? Ozaj tu nepotrebujem farmára, ktorý sa mi nepostará o zvieratá. Choď si zbaliť veci a daj si ich na vlečku,“ zneli nekompromisné slová Martina smerom k Petrovi. „Peter, ty si v tejto hre skončil a Mesut, ty máš tiež svoj podiel zodpovednosti. Odovzdávam ti zvonček prvého duelanta. Do duelu ideš ty,“ dodal hospodár. V tom momente by ste sa farmárom krvi nedorezali. Petra tak zo šou vyrazili tesne pred bránami finále. Ako dopadne Mesut v dueli, uvidíte v sobotu večer na Markíze.

