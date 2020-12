Andy Hryc v pondelok oslávil 71. narodeniny. Ako nám prezradil, oslavu nechcel, lebo podľa jeho slov nemá čo. „Oslavovať nebudem. Nemôžem si to dovoliť. Jednak sú tu nastavené nejaké pravidlá, že viac ako 6 ľudí sa nemôže stretávať. A druhá vec je taká, že ja som disciplinovaný pacient a moji lekári to neodporúčajú. Musím sa však priznať, mám množstvo telefonátov, esemesiek, mailov a všetko to nalieva do mojich žíl taký ten pocit šťastia, že nie som ľudom ľahostajný,“ prezradil nám Hryc v deň svojich narodenín. No tešil sa aspoň na to, že s dcérou Wandou pôjde na prechádzku. A tak sa aj stalo. Producentka sa fotkou s milovaným otcom pochválila na sociálnej sieti. "Môj tato dnes (pozn.red. v pondelok) oslavuje meniny aj narodeniny. Zo žartu hovorí, že mal šporovlivých rodičov, ktorí mu dali meno Andrej, len aby ušetrili na darčekoch. A keďže bol dnes krásny slnečný deň, zobrala som ho na prechádzku do jeho obľúbenej krčmy, kam chodieva už viac ako 50 rokov a je tam stály štamgast,“ napísala Wanda.

Andy Hryc počas pobytu v nemocnici. Zdroj: archív

„Ja tam s ním chodievam od detstva a mám pocit, že sa tam za tie roky veľa nezmenilo. Teda popravde, nezmenilo sa tam vôbec nič. Preto máme tento podnik všetci tak radi. Sú proste na svete istoty, ktoré nesklamú. Happy Bday tati a ďakujem za krásny deň,“ pokračovala Hrycová. Na spoločnej fotke je však vidieť, ako sa herec drasticky zmenil. Zo statného chlapa choroba vysala sily a aj kilá. „Vôbec som ešte nepribral. 50 kíl je dole. Normálne by ste ma nespoznali,“ povedal nám Andy.

