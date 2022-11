Celý štvrtok 1. december 2022 bude vo vysielaní televízie Markíza patriť v poradí už 9. ročníku jedinečného podujatia s názvom Deň s Nadáciou Markíza. Aj tento rok je pre divákov pripravený program plný lásky, dobra a silných skutočných príbehov, s ktorým sa už tradične spája aj finančná zbierka na charitatívne projekty Nadácie Markíza.

„Už tretí rok po sebe sme sa rozhodli Deň s Nadáciou Markíza venovať mimoriadne dôležitej téme detského duševného zdravia. Udalosti posledných rokov mali výrazne negatívny vplyv na krehkú a citlivú detskú psychiku. Narastá počet detí a mladých ľudí, ktorí trpia frustráciou, úzkosťou, strachom a hnevom, stúpol počet akútnych stavov. Cieľom tohtoročného Dňa s Nadáciou Markíza je preto vyzbierať čo najviac financií na podporu riešenia problémov detského duševného zdravia, ešte viac upriamiť pozornosť na túto tému a na potrebu zlepšenia dostupnosti detskej psychologickej pomoci v rámci celého Slovenska. Chceme umožniť psychoterapeutickú liečbu deťom, ktoré sa nevedia k odborníkovi dostať, či už pre dlhé čakacie lehoty alebo z finančných dôvodov,“ povedal Matthias Settele, generálny riaditeľ skupiny Markíza.

Za doterajších osem ročníkov Dňa s Nadáciou Markíza sa podarilo vyzbierať a rozdeliť neuveriteľných 725 000 eur, ktoré pomohli deťom v nemocniciach, rodinám v núdzi, aj charitatívnym organizáciám. Celý výťažok z tohtoročnej finančnej zbierky bude venovaný renomovanej Lige za duševné zdravie, ktorá sa už od roku 2000 usiluje, aby sa kvalitná starostlivosť o duševné zdravie stala štandardom aj na Slovensku. Vyzbieraná suma tak pomôže zlepšiť dostupnosť psychologickej pomoci pre deti v rôznych kútoch Slovenska. Liga za duševné zdravie na tomto projekte spolupracuje so Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou.

Výkonný riaditeľ Ligy za duševné zdravie Andrej Vršanský upozorňuje, že nie každý si môže dovoliť psychoterapeuta. „Sú to odborníci, ktorí majú licenciu a vedia liečiť psychoterapiou, teda rozhovorom. Do toho treba investovať veľa času a energie a nie každý to dokáže. Ideme sprístupniť kvalitnú psychoterapiu pre tých rodičov a deti, ktorí si to nemôžu dovoliť,“ uviedol Vršanský.



Deň s Nadáciou Markíza sa bude vinúť vysielaním TV Markíza takmer po celý deň – počnúc reláciou Teleráno so zaujímavými hosťami, cez špeciálne vydanie magazínu Reflex, až po večerné Televízne noviny. Teleráno bude celé venované téme detského duševného zdravia, Reflex prinesie emotívne príbehy detí a citlivo spracované reportáže, venujúce sa v tomto kontexte problematike sexuálneho zneužívania, anorexie, či depresie.

Celým Teleránom, ako aj moderovanými živými vstupmi vo všetkých vydaniach Televíznych novín počas celého dňa, budú divákov sprevádzať tváre tohto ročníka Dňa s Nadáciou Markíza – obľúbená moderátorka a reportérka Kristína Kövešová a populárny herec zo seriálového hitu Druhá šanca Adam Bardy. V komunikačnej kampani vystupujú a osobne prídu Deň s Nadáciou Markíza podporiť jeho ambasádori, ktorými sú tento rok známe osobnosti a obľúbené tváre TV Markíza – Zuzana Kubovčíková Šebová, Lívia Bielovič, Lenka Šóošová, Kvetka Horváthová, Roman Juraško a Zuzana Čimová. Partnermi projektu sú poisťovňa UNIQA a spoločnosť UniCredit Bank. Tí, čo chcú prispieť, môžu tak urobiť už teraz, nielen v daný deň (1.12.).

Pomôžte riešiť problémy detskej duše

Až do štvrtka 1. decembra 2022, vrátane celého dňa do polnoci, môžete podporiť Deň s Nadáciou Markíza aj vy, a to hneď niekoľkými spôsobmi:

1. Prostredníctvom SMS zaslanej v tvare: DMS (medzera) NADACIAMARKIZA na číslo 877 (v sieti všetkých operátorov, pričom cena jednej SMS je 2 eurá). Zbierka je registrovaná MV SR a realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov.

2. Ľubovoľným príspevkom priamo na číslo účtu verejnej zbierky: SK35 1111 0000 0003 3322 2322.

3. Jednoduchým darovaním online priamo cez darovací formulár na webovej stránke https://nadacia.markiza.sk/darovaci-formular.

Ďakujeme, že pomáhate tým najzraniteľnejším - deťom.