Juraj bol v minulosti odsúdený za to, že pri autonehode usmrtil spolujazdca. Obaja boli pod vplyvom alkoholu. Nikdy si túto chybu neodpustil. Vtedy sa mu rozpadla rodina. Začal sa utápať v alkohole. Potom sa dal do poriadku za pomoci novej manželky. Obaja však zistili, že Juraj má ďalšiu ťažkú závislosť, a to jedlo. Nekontrolovateľne je a spôsobuje mu to život ohrozujúce zdravotné problémy.

Juraj Kečkeš z Bratislavy váži neuveriteľných 255 kíl. Zdroj: tv markíza

Pred niekoľkými mesiacmi ho odviezla sanitka, keď mu hrozilo zastavenie srdca. Lekárka prízvukuje, že jeho zdravotný stav je katastrofálny a jehoživotný štýl je systematická samovražda.