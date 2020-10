Hudobná scéna Mestského divadla Brno, kde Martin Havelka, ktorý zomrel 2. októbra, zažiaril vo viacerých rolách, otvorila svoje brány v nedeľu poobede. Všetci prítomní smútoční hostia sa mohli pokloniť jeho rakve vystavenej na javisku a priniesť kvety, či chvíľu posedieť v hľadisku.

Herec Martin Havelka prehral boj so zákernou chorobou. Zdroj: Profimedia

Pri rakve sa striedala čestná stráž a divadlom zazneli rôzne pesničky. Hoci v Česku platí zákaz spevu, herci svojmu kolegovi napriek tomu vzdali posledný hold bez rúšok a spevom za sprievodu živej kapely. Vzhľadom na stále vysoký počet nakazených bolo to poriadne nezodpovedné, aj keď herci stáli ďalej od seba. Určite by sa nič nestalo, kebyže majú rúška a výnimočne by nezaznela ani živá hudba.

