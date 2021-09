Vojtěch prišiel na kasting SuperStar s partnerkou a malou dcérkou. „Búcham do železa celý život a mal som obdobie, keď som hľadal svoju dušu. Začal som s meditáciami a hľadal zmysel života, no keď sa vám narodí dcéra, tak už to nehľadáte, lebo nemáte čas,” povedal o sebe v krátkej video vizitke. Pred porotu predstúpil bosý a už podľa jeho vizáže nikoho neprekvapilo, že si vybral hit od kapely Nirvana Smells Like Teen Spirit.

Vojtěch prišiel na kasting bosý. Zdroj: tv markíza

Ku koncu to však tak vybičoval, že Monike Bagárovej takmer praskli bubienky. „To bolo hrozné!” zakričala v sekunde, keď konečne dospieval. „Zdáš sa mi ako celkom inteligentný človek, tak ako je možné, že nepočuješ, že je to hrozné?” nechápavo sa ho opýtala. „Nepočujem vás, môžete hovoriť hlasnejšie?” ironicky jej odpovedal Vojtěch. Monika mu celú svoju vetu ešte raz pomaly a nahlas zopakovala. Jeho následná reakcia ju však totálne šokovala. „No to ma teší tento kompliment, to bol práve môj zámer, aby to pochopil len ten, kto počuje správne,” odrovnal ju arogantnou odpoveďou a Monika iba vyvaľovala oči.

Moniku Bagárovú poriadne urazil, tá neverili, čo počuje. Zdroj: tv markíza

„Fakt? Takže chceš povedať, že som hluchá ako poleno?” znechutene sa ho spýtala. „Možno áno,” smial sa jej do tváre Vojtěch a v tom momente už zakročil aj Paľo Habera. „Tak to bola prvá urážka,” konštatoval nabrúsene a snažil sa rozčúlenú Moniku upokojiť. „Celé tvoje vystupovanie mi je nepríjemné,” šplechla mu do tváre aj Patricie Pagáčová.

Slova sa napokon chopil Habera. „Okej Vojtěch, prečo si vlastne prišiel?” zisťoval vytočený Paľo. „Ja vôbec neviem,” rehotal sa Vojtěch z poroty a to už Paľa dorazilo. „Nevieš? Tak odchod! Vyhadzujeme ťa!” vykopol ho Habera s jasným dodatkom: „A nauč sa správať k babám!” „Ďakujem Paľo, že si to povedal,” reagovala znechutená Monika. Habera je v porote už po desiaty raz, no niečo takéto na kastingu ešte nezažil. „Ľudia, ktorí vedia najviac, sú v živote väčšinou najnormálnejší. Ľudia, ktorí vedia ho*no, sú takíto kreténi ako toto tu,” dodal.

Keď začal Vojtěch urážať Moniku, Habera už poriadne vypenil. Zdroj: tv markíza

No to ani zďaleka nebolo všetko. Vojtěch sa po vyhadzove usadil pod strom a do kamery vyrukoval so skutočne zaujímavou konšpiračnou teóriou. „Myslím si, že je to dopredu dohodnuté a ani by som sa nedivil, keby tam pustili nejaký falošný záznam môjho zmodulovaného hlasu. A ešte by som chcel odkázať porotcom, že až tam budem najbližšie sedieť namiesto nich, že sa do sveta hudby dostanem iným spôsobom, tak nech sa prihlásia a tiež si na nich zgustnem,” odkázal porotcom. Nuž, len kedy to bude… Celé jeho vystúpenie si pozrite v piatok večer na Markíze.

Prečítajte si aj: