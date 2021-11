Meky mal dvoch starších bratov. Tonyho, ktorý žije v Bratislave a so slávnym spevákom bol pravidelne v kontakte, a tiež Jasona. Ten sa však v roku 1969 zabil. V rodine Žbirkovcov sa o tejto mimoriadne tragickej a traumatickej udalosti takmer vôbec nehovorilo. A hoci Meky v minulosti o zosnulom bratovi, ktorého doma volali Jasey, zložil aj pesničku, až po rokoch našiel silu, aby porozprával o príčinách jeho smrti.

Miro Žbirka Zdroj: Instagram, Archív

„Jasey, oh Jasey, hľadám ťa kde si? Príď k nám na chvíľku, ja ti zo zvyku pustím Abbey Road. Spoznáš Let It Be, platne, čo si ty kúpiť nestihol. Jasey, si môj starší brat, dobre vieš, že mám ťa rád, a hoci ťa nevidím, usmej sa a pošli rým,“ spieva Meky v skladbe Jasey, ktorá je na albume Meky z roku 1997. „Jason zomrel mladý, veď nemal ešte ani 25 rokov a ja vlastne dodnes neviem, prečo sa rozhodol dobrovoľne odísť zo sveta. Nedokážem si to vysvetliť," povedal Žbirka ešte v roku 2008 pre Nový Čas, kedy sa vôbec po prvýkrát vyjadril k tejto udalosti.

Aj keď spevák o tom nerád rozprával, k tragédii sa opäť vrátil, keď poskytol rozhovor českému Blesku v čase premiéry jeho nového dokumentu MEKY v roku 2020. „Nie som schopný povedať, prečo to presne urobil, v tých časoch s ním komunikovali skôr moji rodičia. Ale keď nad tým premýšľam, je možné, že to súviselo so sovietskom okupáciou. Odohralo sa to 5 mesiacov po septembrovej invázii. On bol hudobník a intelektuál, patril k takej tej idealistickej generácii, ktorá žila tým, čo sa v 60. rokoch stalo a chcela zmeniť svet k lepšiemu. A tak ho to, čo sa u nás dialo, veľmi zasiahlo. On mal zrejme ešte aj nejaké osobné problémy, ale politická situácia sa na tom mohla tiež podpísať. Jeho smrť hrozne otriasla mojimi rodičmi, mňa tiež vykoľajila. Z Jasonovej samovraždy sa u nás doma stala tabu téma. O tom sa u nás nehovorilo. A teraz sa už nemám koho opýtať,“ prezradil v roku 2020 Žbirka v rozhovore pre Blesk magazín.

Krátko po Jasonovej smrti sa dokonca objavili úvahy, že mohlo ísť o podobnú formu protestu proti komunistickému režimu, akú predviedol v Prahe Jan Palach, ktorý sa len mesiac pred smrťou Jasona Žbirku v januári 1969 demonštratívne upálil. „Prečo to urobil? To je otázka, na ktorú nepoznám odpoveď. Môžem sa len domnievať, že to nebolo nič podobné ako nešťastná láska. On bol skôr intelektuálne založený. Čítal Franza Kafku a podobné knihy. Predpokladám však, že sa dostal do depresie, alebo situácie, keď sa mu život zdal bezvýchodiskový,“ povedal Meky kedysi pre Nový Čas.

