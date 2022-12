Kamarátky z nich nikdy v živote nebudú. Alex, ktorá sa nijako netají, že Natáliu doslova neznáša, si ju zobrala do duelu. A hoci viacerí čakali, že nižšiu Alex fitneska Natália doslova v aréne ,,rozbije", vyhrala iba jednu disciplínu. A to dojenie kozy. V ostatných bola už lepšia Alex a na Farmu sa vrátila práve ona.

Alex bola lepšia aj v pílení. Zdroj: TV Markíza

Keď došlo k lúčeniu, Alex si zrejme uvedomila, že to vtedy pri stole poriadne prepískla a Natálii sa ospravedlnila. Fitneske totiž vykričala, že je retardovaná, čubka a sprosté teľa. ,,Chcem sa ti ospravedlniť za včerajšok, že som bola vulgárna. Trošku viac som to precítila nemusela som sa tak vyjadriť. Ale si silná, dobrá hra, konflikt máme uzavretý, teda aspoň z mojej strany. Uzavrela som ho v duelovej aréne a ďakujem za takúto skúsenosť, určite ma to niekde do života posunie, že aj takéto povahy sú," povedala jej do očí Alex a dokonca si podali ruky. ,,Neviem, či ma posunie niekde tvoja skúsenosť alebo tvoja povaha, ale držím palce," skonštatovala stroho Natália.