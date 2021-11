Len nedávno dorazili na farmu dvaja mäsiari, aby farmárom asistovali počas zabíjačky. „Za obeť” padla dobre vypasená sviňa a súťažiaci sa už nevedeli dočkať, ako budú pripravovať jaternice či údiť klobásy a slaninu. No už v ten deň to poriadne pokašľali. Hurky vyvarili, väčšina popukala a v črievkach im tak nič neostalo. To bol však iba začiatok. A aj keď si postavili udiareň, bola im na tri veci. „Klobásy sú už v udiarni?” pýtal sa Martin, keď prišiel deň po zabíjačke na kontrolu. Tereza na neho iba vypleštila oči a povedala, že údiť plánovali až po troch dňoch. „To som kedy povedal? Ja som povedal, že hneď na druhý deň, keď sa klobása vysuší! Na čo čakáme?” hneval sa Martin.

Klobásy, slanina... Všetko im napadli červy. Zdroj: tv markíza

No a stalo sa to najhoršie, čo sa mohlo stať. Prasiatko prišlo o život úplne zbytočne. Takmer všetko mäso, čo mali vyúdiť, skončilo v koši. „Červíky sú na tých klobásach. Polovica klobás ide preč. Zle sme údili. Nerozumiem tomu,” hneval sa Mesut. „Aj slanina je červivá. Bola štyri dni von, je tu teplo, napadli to červy,” priznala Eva. „Som z toho veľmi smutný, koľko mäsa sme už museli vyhodiť,” povedal do kamery Mesut. Dokonca z pokazeného mäsa spravili aj segedínsky guláš. A to napriek tomu, že pred varením k mäsu viacerí privoňali a mnohých z toho smradu až naplo na vracanie. Niet divu, že Dávid sa následne sťažoval na obrovskú bolesť brucha. Nuž, takáto pokazená zabíjačka v histórii Farmy ešte nebola...

