Ako sa vlastne vyrába relácia 2 na 1? Jeden diel sa tvorí cca 2-3 týždne, samotné natáčanie môže občas trvať až 5 – 7 dní. Niekoľko dní zaberú dokrútky s príbuznými, ktorí na hostí šou bonzujú zaujímavosti, ktoré o nich verejnosť netuší. Predtočené scénky ako úvodná pozvánka, skrytá kamera a uško tiež zaberú deň alebo dva natáčania podľa obtiažnosti „akcie“. Potom nasleduje celodenná „zbiehačka“ resp. generálka, pri ktorej sa dolaďujú posledné detaily a nakoniec sa celý deň točí v štúdiu, kde sú už aj prítomní diváci v hľadisku. V najnovších častiach sa aj ich počet musel, samozrejme, zredukovať a obmedziť, aby boli dodržané všetky bezpečnostné podmienky.

Moderátori šou Adela Vinczeová a Dano Dangl. Zdroj: TV Markíza

Takže dokopy môže trvať tvorba jedného dielu až jeden celý mesiac. Najnáročnejšia je príprava „No serus“, kde sa musí hosť prekvapiť niekým veľmi zaujímavým z jeho života, či už niekoho ku komu vzhliada alebo obdivuje, niekto koho dávno nevidel, má s ním prežitú dôležitú životnú etapu. Zložité je takéto informácie vôbec zohnať a, samozrejme, aj celé zorganizovať, lebo občas sú to ľudia, ktorí bývajú naozaj ďaleko a nie je ich ľahké dostať do relácie. A v pandemickej situácii je to dvojnásobne ťažké.

Epizóda so Sajfom

Zaujímavá udalosť sa stala pri výbuchu auta, keď sa točila skrytou kamerou so Sajfom. Všetko bolo dopredu pripravené, nahlásené na polícii a strážené, aby sa do blízkosti auta nedostala žiadna civilná náhodná osoba, lebo sa nakrúcalo na verejnom priestranstve. Len hneď cez cestu bola miestna policajná stanica, z ktorej neváhali po tom rachote, ktorý spôsobil výbuch auta, okamžite prísť na miesto natáčania.

Sajfa pri výbuchu auta. Zdroj: tv markíza

Mysleli si, že v aute sa môžu nachádzať ľudia. A náš herec si ich pomýlil s policajnými hercami a púšťal sa s nimi do rozhovoru, ktorý mal hrať v skrytej kamere a nechcel ich pustiť k svojmu autu. Všetko vyriešila Adela, ktorá im vysvetlila, o čo ide a zároveň dostali aj informáciu od vedenia policajnej stanice, kam sa toto natáčanie vopred nahlásilo. Boli radi, že to nie je nič vážne a nikomu sa nič nestalo a ako revanš im potom štáb poslal do večernej služby niečo pod zub.

Epizóda so Zdenou Studenkovou - 7.4. 2021

Uško najlepšie zvládne práve ona. Herečka totálne šokuje nachytaného kurátora, ktorý maximálne zbledol a naozaj nevyzeral dobre po tom, čo Zdena zrazu začala čarbať po veľmi drahom obraze, ktorý mala odpromovať. Zahrala to naozaj bravúrne. A trvalo mu trošku dlhšie, kým pochopil celú situáciu aj po tom, čo k nim prišli Adela s Danom. Ešte dlhú chvíľu bol v šoku, a dokonca aj Zdena sa mu bola ospravedlňovať, aby mu pomohla dostať sa z tohto šoku. Okrem toho si Zdena zahrala SBS pri vstupe na šou 2na1, kde kontrolovala pred vstupom do sály ľudí podľa nových pandemických pravidiel. Hrala zaujímavú paničku so záhoráckym prízvukom, ktorá sa snažila ľuďom navyše predať oškvarky a vysvetľovať, kto bude hosť. Najvtipnejšie bolo, keď jej jeden z tých divákov povedal, že ho nepotešilo, že hosťom bude Zdena Studenková, lebo zrovna tú nemá rád.

Zdena Studenková spôsobila kurátorovi šok. Zdroj: tv markíza

Epizóda s Borisom Valábikom - 14.4. 2021

Pri jeho nachytaní veľmi pomáhal hokejista Marián Gáborík, ktorý sa mu chcel odplatiť za skrytú kameru, ktorá bola narafičená na neho. Vtipných udalostí pri natáčaní s ním bolo naozaj mnoho, nie všetky sa, žiaľ, dostanú aj na televíznu obrazovku. Keď sa natáčala s Borisom skrytá kamera, bol tam veľký nafukovací vankúš, do ktorého sa skáče pri požiaroch a v scénke mal do neho padnúť kaskadér. Moderátori s Borisom sa medzi sebou natoľko vyburcovali, že si z výšky cca 20m skočili všetci.

Boris Valábik v šou 2 Na 1. Zdroj: tv markíza

