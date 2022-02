Divadlo Nová scéna už pozná obsadenie hlavných postáv do muzikálu The Bodyguard. Postavu speváčky Rachel Marron, ktorú vo filme stvárnila Whitney Houston († 48), si zahrá Mirka Gális Partlová, ktorá sa bude alternovať s Mambou Dashou Šarközyovou a Lenkou Machciníkovou. Nele Pociskovej (31), ktorá sa tiež uchádzala o túto rolu, tak zostali iba oči pre plač.

Nie je to tak dávno, čo sme písali, že dvojnásobná mamina Nela Pocisková sa po dlhšej prestávke, keď bola na dvoch materských dovolenkách, chce vrátiť na divadelné dosky. V seriáli Nemocnica už zarezáva nejaký ten piatok, no do divadla sa ešte nevrátila. A tak skoro to zrejme ani nebude. Na nedávnom konkurze do pripravovaného muzikálu totiž neuspela.

Hlavnú úlohu získala Mirka Gális Partlová Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Aj keď je muzikál plný hitov Whitney Houston, nie je to jej životopisný príbeh. Hľadali sme predstaviteľku Rachel Marron, a teda som stavil na rôznu typológiu herečiek. Teším sa na to, že každá do tejto úlohy prinesie niečo osobité. Mirka Partlová je už dlhodobo synonymom skvelej muzikálovej umelkyne, v jej prípade som teda stavil na istotu. Dasha ‚Mamba‘ ma na konkurze absolútne ohúrila svojou speváckou interpretáciou,“ prezradil režisér muzikálu Patrik Vyskočil.

„Spievať piesne Whitney Houston je splnený detský sen! Slovo Whitney som vedela napísať skôr ako svoje meno. Milujem jej piesne, charizmu a lásku, s ktorou tvorila. Ako mnohí, aj ja milujem film Bodyguard a ani nerátam, koľkokrát som ho videla. Náš muzikál a postava Rachel bude pre mňa asi tou najväčšou výzvou v mojej kariére,“ netají sa Gális Partlová. Do postavy agenta Franka Farmera, ktorého vo filme hral Kevin Costner, vybral Vyskočil činoherných hercov – Pavla Plevčíka a Jána Dobríka.

