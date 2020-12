Po náhlej otcovej smrti sa k okolnostiam vyjadrila jeho najstaršia dcéra Andrea, ktorá nechápe, čo sa stalo. „Spolu s mojimi dvomi sestrami vám ďakujeme za prejavenie sústrasti nad zdrvujúcim úmrtím nášho otca. Zatiaľ úplne nerozumieme všetkým skutočnostiam vedúcim k jeho náhlemu odchodu a čakáme na výsledky vyšetrovania príslušných orgánov,“ napísala jeho dcéra z prvého manželstva Andrea Kožková. Herec bol totiž ženatý dvakrát. S prvou manželkou, Ivetou Kožkovou-Mandžárovou, sa rozviedol a neskôr si za ženu vzal herečku Zuzanu Skopálovú. Ani toto manželstvo však nebolo ideálne.

Štefan Kožka a Zuzana Skopálová. Zdroj: archív

Presne 9. decembra 2015 si blondínka prežila hotový horor. Jej podgurážený manžel Štefan Kožka sa mal vtedy jej aj nevlastnej dcére vyhrážať nožom v ruke v ich rodinnom dome v Rusovciach. Situáciu vyriešila až privolaná polícia, ktorá ho zadržala. Následne skončil v cele policajného zaistenia. Pár dní nato ho prepustili na slobodu a hoci sa vtedy začal skloňovať rozvod, Skopálová mu dala druhú šancu. Dokonca manželov niekoľko týždňov nato odfotili, ako sa v meste bozkávajú. Harmónia medzi nimi však dlho nevydržala a išli od seba.

„Ten vzťah som si pestovala ako takú kvetinku, polievala som ju a pretrhávala burinu. Urobiť definitívne rozhodnutie bolo ťažké. Bola to otázka množstva prebdených nocí. Dlho som to nedokázala. Nedokázala som sa zbaliť a odísť, ale keď už som to spravila, cítila som, že je to správne, lebo som vedela, že už by som tak ako dovtedy žiť ďalej nezvládla,“ priznala herečka dávnejšie pre Plus 7 DNÍ.

Herec sa minulý rok presťahoval do maďarskej dediny Rajka, kde žil celkom sám. V jeho dome ho našiel jeho slovenský sused. „Je to pravda, našiel ho sused v pondelok okolo obeda. Ležal doma. Jeho známy do domu vošiel preto, lebo ho už pár dní nevidel a mal zlý pocit a obavy,“ prezradil náš zdroj. Napriek tomu, že mnohí si mysleli, že Kožka a Skopálová sú dávno rozvedení, podľa nášho zdroja to tak nebolo. ,,K rozvodu doteraz nedošlo, hoci žili oddelene. No snažili sa vychádzať najlepšie, ako sa dalo. Nerobili si žiadne ,naschvály´ a mali relatívne dobrý vzťah. Zuzana však na to môže doplatiť. Keďže herec žil úplne sám, nikto netuší, či náhodou nemal nejaké finančné problémy alebo dlhy,” dodal zdroj.