Slovensko pred štyrmi rokmi prišlo o výborného herca s veľkým srdcom. Stano Dančiak († 75) sa posledné roky svojho života doslova trápil a jeho povestný humor sa pomaly, ale isto vytrácal. V roku 2005 podstúpil na očnej klinike v Banskej Bystrici operáciu, kde ho v poslednej chvíli zachránili pred oslepnutím. Herec v minulosti priznal, že zrak sa mu začal zhoršovať postupne, a hoci absolvoval do roku 2009 až sedem operácií, stav sa mu nezlepšoval, práve naopak, videl čoraz horšie. Dvanásť rokov sa takto trápil. Cukrovka herca pripravila o zrak a umelec bol odkázaný na svoju milovanú manželku Darinu.



Vo februári 2014 skolaboval. S podozrením na mozgovú príhodu ho záchranári odviezli do nemocnice na Mickiewiczovej ulici v centre Bratislavy. Kolaps mu spôsobil poruchu reči. Zdravie sa mu výrazne zhoršilo v posledných dňoch života. Zomrel 4. augusta 2018 v nemocnici. „Strašne mi chýba. Dlhé roky som sa o neho starala a tie posledné dva dosť intenzívne. Strávila som s ním nádherné chvíle, dával mi energiua, naopak, ja jemu moju. Veľmi sme sa smiali, on s nikým nekomunikoval, iba so mnou, vždy sme sa vedeli nasmiať, povedať si všetko, bolo to veľmi veselé,“ povedala nám Dančiaková rok po smrti svojho slávneho otca.

Herečka sa s jeho odchodom stále nevyrovnala. „V deň výročia jeho úmrtia sme si opäť na neho spomenuli. Boli sme za ním na cintoríne, bolo to smutné. Ono to ešte bolí. Je to pre mňa stále citlivá téma, nemám to ešte spracované,“ povedala som smútkom v hlase.



Prečítajte si tiež: