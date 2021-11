V najbližšej časti Silnej zostavy bude témou domáce násilie. Komička Simona Salátová (28) sa tak dostáva do úlohy nie tej, ktorá kladie otázky, ale tej, ktorá sa vyjadruje k téme z pozície týraného dieťaťa.

To, že Salátová bola obeťou domáceho násilia, nie je žiadne tajomstvo. Najnovšie o tom opäť porozpráva v Silnej zostave. Juraj Bača (ktorý si raz, mimochodom, zahral v divadle tyrana) so slzami v očiach nebude chápať, ako je možné, že Simonu nechali týrať susedia či zvyšok rodiny. Juraj bude celkovo túto časť relácie veľmi intenzívne prežívať, dokonca skoro celý čas bude mať lesklé oči, ako bude počúvať komičku. Nedokáže pochopiť, ako sa môže stať, že deťom a matke jednoducho nikto nepríde pomôcť.

Simona Salátová Zdroj: Instagram/simonacomedy

„Všetci to vedeli, boli sme na dedine, môj otec tam má niekoľko bratov. Naši starí rodičia bývali oproti nám, k tým sme mohli utekať, ale oni nevedeli nič urobiť s 90-kilovým chlapom. Najlepší príklad bude, keď poviem, že otcova rodina sa mi doteraz dokáže postaviť a povedať mi do očí, že sa nikdy nič také nestalo. Toto sú dôvody, prečo nikto nič neurobil, lebo ich to môže ohroziť,“ šokovala Simona. „To je strašné,“ zmohol sa iba na tieto slová Bača. Reláciu uvidíte už vo štvrtok o 21.40 h na Jednotke.