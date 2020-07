Robo Papp sa iba pred pár dňami oženil, keď sa jeho vyvolenou stala o 10 rokov mladšia snúbenica Veronika. Pre hudobníka to bola už druhá svadba, keďže v minulosti bol ženatý s dcérou Laca Lučeniča Evou Lučeničovou. Vo štvrtok ráno zavítal známy spevák do markizáckeho Telerána, kde porozprával detaily zo svojej nedávnej svadby. Spoločnosť mu robila aj jeho novopečená manželka Veronika.

Robo Papp s o 10 rokov mladšou už manželkou Veronikou. Zdroj: instagram R. P.

Párik v závere v živom vysielaní prezradil aj krásnu novinku a tou je to, že sa o pár mesiacov stanú rodičmi. "Chceli sme vám povedať prekvapenie, keďže vy ste naši kamaráti, no teraz to už budú vedieť všetci. Čakáme bábätko. Už to nebudeme ďalej tajiť," prezradil Papp, ktorý už jednu dcérku má, Isabellku, z predchádzajúceho manželstva. Pár hodín na to zverejnil spevák aj pohlavie ich dieťatka.

"Veronike rastie v brušku bábätko, moja Isabellka bude mať na Vianoce pod stromčekom bračeka a nás čaká ta najkrajšia zima! Musím vám povedať, že každému z vás prajem toľko šťastia, kolko Boh doprial nám,"napísal na svojom Facebooku, čím vlastne prezradil aj pohlavie bábätka.

Mohlo by vás zaujímať: