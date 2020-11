Tinu so Separom mnohí považovali za ideálny pár. Dvojica má spoločnú dcéru Tiu Lilianu. Po siedmich rokoch však prišiel zlom a dvojica je už - ako prezradil samotný Separ ešte v októbri na Instagrame - rozvedená. Tina dala pred pár dňami fanúšikom možnosť opýtať sa, čo ich zaujíma. „Mrzí ťa, že vám to so Separom nevyšlo?“ znela jedna z otázok. „Asi nikto nejde do vzťahu preto, aby to nevyšlo a potom sa z toho, že to nevyšlo, radoval,“ reagovala speváčka, ktorá tak prvýkrát verejne od prevalenia rozchodu komentovala koniec manželstva.

Manželmi boli šesť rokov. Zdroj: archív

