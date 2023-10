Talentovaná Patrícia Janečková († 25) mala pred sebou celý život. Osud sa s ňou však škaredo zahral. Minulý rok sa od lekárov dozvedela zdrvujúcu správu. Diagnostikovali jej rakovinu prsníka. So zákernou chorobou zvádzala statočný boj a podľa jej pozitívnych správ sa zdalo, že všetko je na dobrej ceste. O to viac celé Slovensko šokovala správa, že v nedeľu jej život vyhasol.

Patrícia zvádzala so zákerným ochorením boj od februára 2022. Za sebou mala náročnú operáciu, šestnásť chemoterapií a mastektómiu, na ktorú čakala pol roka. Aj napriek zákernej chorobe našla Patrícia životné šťastie, v apríli tohto roku sa zasnúbila a 24. júna sa vydala za milovaného muža, herca Vlastimila Burdu. Na svadobných fotkách žiarila šťastím a zdalo sa, že svoj boj vyhráva. Svedčil o tom aj jej pozitívny status, ktorý zverejnila ešte vo februári. „Chcela by som veľmi pekne poďakovať mojim lekárom, vďaka ktorým som vyliečená. Ďakujem všetkým sestrám onkologického oddelenia za ich skvelú starostlivosť. Ďakujem doktorke Herokovej, ktorá ma v auguste 2022 ‚zbavila‘ nádoru,“ informovala vtedy Janečková. Nič nasvedčovalo tomu, že by sa jej stav takto fatálne otočil. Choroba však veľmi skoro znovu udrela.

Manžel Patrície Janečkovej Vlastimil Burda. Zdroj: instagram/vlastnimil_burda

O tom, že sa opäť necíti dobre, totiž zatiaľ fanúšikov neinformovala. Okrem najbližších to vedel zrejme len úzky divadelný kruh. Janečková sa totiž pripravovala na novú úlohu v Moravskosliezskom Národnom divadle, kde naposledy účinkovala v júni tohto roka v muzikáli West Side Story. „Náš muzikálový súbor s ňou mal veľa plánov – a ona s nami. Veľa skvelých úloh mala za sebou a ďalšie sme plánovali. Jedna z nich bola dokonca pevne zakotvená v dramaturgickom pláne a vstupenky boli už v predaji,” prezradila šéfka muzikálového súboru Gabriela Petráková. „Nejaký čas sa zdalo, že svoj boj vyhráva. Ukázalo sa však, že pravý opak je pravdou. Chuť do života i do práce jej na istý čas nevzalo ani vedomie, že v tomto boji nemá šancu zvíťaziť,” priznala krutú pravdu Petráková.

Posledné predstavenie odohrala v Moravskosliezskom Národnom divadle, kde účinkovala v júni tohto roka v muzikáli West Side Story. Zdroj: Instagram/patricia_burda_janeckova

Patrícia teda podľa všetkého o svojom zhoršenom stave vedela. „Sama prišla s myšlienkou nutnej alternácie v hre Interview, ktorú jej autori písali, takpovediac na telo. To, že sa plánovanej premiéry nedočká, netušila ešte v lete ani ona sama, ani my,” uviedla so smútkom Petráková.

Patrícia Janečková po mastektómii. Zdroj: Instagram/patricia_burda_janeckova

Jej hviezda začala stúpať práve po šou Talentmania, ktorú v roku 2010 celú vyhrala. Rok po jej víťazstve nahrala svoj debutový album a za krstného otca si vybrala Karla Gotta, ktorý sa stal akýmsi jej tútorom, dokonca si spoločne zaspievali na jednom pódiu. „S nadšením som sledoval jej cestu súťažou a bol svedkom víťazstva vo finále. Už vtedy mi bolo jasné, že o tomto krehkom dievčati s anjelským hlasom budeme ešte mnohokrát počuť a už vtedy som si vedel predstaviť, ako si raz beriem Patríciu ako hosťa svojho turné,“ prezradil Gott v tom čase pre český denník Aha! Speváčku s anjelským hlasom a našu česko-slovenskú hudobnú legendu bude už navždy spájať ešte niečo. Maestro Gott nás totiž opustil 1. októbra pred 4 rokmi, v ten istý deň ako aj Patrícia.

Maestro Karel Gott sa stal krstným otcom jej debutového albumu. Zdroj: Profimedia

Obrovský žiaľ prežíva aj jej dobrá kamarátka, superstaristka Eliška Mrázová, ktorá všetkých vyzýva na dôležitý krok. „Prevencia je najväčší základ. Neodkladajte to. Vek vás nie vždy ochráni,” apeluje na ľudí. Samotná Patrícia kedysi priznala, že po výsledky vyšetrení si išla s úsmevom, pretože vo veku 23 rokov nečakala, že by jej oznámili nejakú vážnu diagnózu.

