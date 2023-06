Čo je za radikálnou zmenou zamestnania? Nedostatok pracovných ponúk alebo vyhorenie? Pozrite sa, prečo sa herečka Elena Podzámska (51) už neobjavuje pred kamerami, ale zato ju fotograf týždenníka PLUS 7 DNÍ našiel ako predavačku v butiku v nákupnom centre! Ona však tvrdí, že je to inak...

Kedysi Elena Podzámska (51) hviezdila v seriá­loch Panelák, Odsúdené či Ordinácia v ružovej záhrade, účinkovala v tanečnej šou Let’s Dance. Naposledy sme ju videli v seriáli TV Markíza Sestričky v roku 2021. Potom akoby sa po nej zľahla umelecká zem. Pred mesiacom sa síce mihla v jojkárskej relácii Bez servítky, ale tam si skôr urobila hanbu.



Pôvodný článok z PLUS 7 DNÍ čítajte TU!

A vyzerá to tak, že Podzámska zanechala šoubiz, kamery i fotoaparáty a teraz je z nej „obyčajná“ žena. Fotograf PLUS 7 DNÍ ju nafotil ako predavačku v jednom bratislavskom nákupnom centre. naozaj herečka zobrala takúto prácu?

Elena Podzámska nepochybne potrebuje peniaze, veď sama vychováva dcéru Radku (19), ktorá úspešne študuje na bilingválnom gymnáziu. Podzámska už v minulosti neraz priznala, že herectvo je ťažký chlebíček a že by si priala viac pracovných príležitostí. „Pre mňa je také ponižujúce, aby som prosila o prácu,“ povedala však.

Herečka naďalej pracuje aj v dabingu, ale mnohí muži oceňovali kedysi aj jej krivky. Zdroj: MÁRIO GOTTI

Lenže z niečoho sa žiť musí a Podzámska umelecké príležitosti nemá. „Mám sa fajn, aj keď je taký útlm. Aktuálne už druhý rok netočím. Inak sa dá povedať, že to zvládam. Chodím na terapie, aby som neupadala do dezilúzie. Snažím sa myslieť pozitívne a motivovať samu seba,“ priznala vlani v septembri v rozhovore so Zuzanou Vačkovou v podcaste Zvedavá Zuza.

Zrejme aj preto sa obzerala po inej práci. Na sociálnej sieti v januári zareagovala na netradičnú ponuku. „Hľadáme modelku na fotenie kolekcie pre štýlové svadobné mamy, vek 48 plus, výška nad 170, konfekčná veľkosť 38/40,“ písalo sa v inzeráte. A herečka prom­ptne odpísala. „Päťdesiat kíl aj vek a veľkosť 36 - ja,“ ponúkla sa Podzámska verejne. Aj keď kedysi, keď žila s exmanželom v Belgicku,bola modelka, zrejme to pre ňu nebola najsprávnejšia cesta, keďže z nej zišla.

Ako je to vlastne s Podzámskej zamestnaním? Čítajte ďalej!