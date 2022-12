Soňa VALENTOVÁ: SO SOKYŇOU na jednom javisku! Aha, ako sa to skončilo ×

Láske sa niekedy nedá rozkázať! Soňa Valentová podľahla manželovi staršej kolegyne, ktorá to niesla veľmi ťažko. Navyše sa so sokyňou stretávala aj na javisku. Lenže ani Valentová to nemala v manželstve iba krásne a ružové!