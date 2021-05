Fanúšikov Telerána každé pracovné ráno prebúdzajú moderátori Lenka Šóošová, Roman Juraško, Tomáš Juríček, Kvetka Horváthová, Daro Richter a Adriana Poláková. Už čoskoro sa však osadenstvo tejto relácie zmení. Ako sme sa dozvedeli, Poláková a Richter po rokoch na obrazovkách končia. Pre mnohých divákov to bude určite veľké prekvapenie, keďže zohraté duo patrilo medzi veľkých obľúbencov a moderátorka často Teleráno okorenila aj svojimi chutnými receptami. Čo je za ich náhlym odchodom?

Moderátori Daro Richter a Adriana Poláková po spoločných 14 rokoch v Teleráne končia. Zdroj: tv markíza

„Keďže sme sa s priateľom rozhodli žiť spoločne s tým, že sa za ním presťahujem do zahraničia, bolo by pre mňa veľmi časovo náročné cestovať skoro ráno do Telerána. Priateľovo bydlisko nie je totiž v blízkosti hraníc, preto som sa rozhodla v Teleráne skončiť. Toto rozhodnutie som dlho zvažovala a vôbec to nebolo pre mňa ľahké, pretože v Markíze opúšťam skvelých kolegov, na Slovensku mám rodinu, deti, priateľov, podnikanie. Samozrejme, že so všetkými ostávam naďalej v kontakte. Paradoxom však je, že s priateľom som sa zoznámila práve v Teleráne, kde bol pred mnohými rokmi ako hosť v čase, keď ešte býval a podnikal na Slovensku, a kvôli nemu teraz z Telerána odchádzam,” vysvetlila Poláková, ktorá svoju polovičku Christiana stretla v roku 2017. Jej partner pracuje v IT oblasti a moderátorke pomáha aj s jej e-shopom a webom. Christian je Rakúšan, aj preto sa Poláková minulý rok začala učiť nemčinu, keďže doteraz spolu hovorili iba po anglicky.

V Teleráne ako moderátorská dvojica začala v roku 2007. Zdroj: tv markíza

A prečo s ňou z relácie odchádza aj Daro? „Na margo Aďkinho rozhodnutia sme sa po dohode s televíziou rozhodli, že svoje pôsobenie na televíznej obrazovke ukončíme spoločne. Diváci nás však budú môcť v Teleráne vidieť ešte do konca júla. Som vďačný za každú minútu a každé jedno vysielanie. Teleráno som mal vždy rád a rád ho budem mať i naďalej ako divák,” povedal Richter. „Mnohoročnú prácu Adriany a Dara si veľmi ceníme a pre televíziu boli veľkým prínosom. V Teleráne spoločne začiatok dňa spríjemňovali divákom dlhých štrnásť rokov. Ďakujeme im za skvelú spoluprácu, úžasnú pracovnú disciplínu, lojalitu a veľký kus dobre odvedenej práce. V ich ďalšej kariére a v osobnom živote im želáme veľa úspechov,” poďakovala im Markíza.

Adriana Poláková

V Markíze začala pracovať ako moderátorka Telerána v roku 2005. Jej začiatky boli po boku Gregora Mareša, s ktorým tvorila dvojicu dva roky. V roku 2007 sa jej moderátorským partnerom stal Daro Richter. Adriana sa popri práci moderátorky venovala pečeniu a písaniu kuchárskych kníh.

Daro Richter

Do moderátorského tímu prišiel v roku 2007 a jeho partnerkou v Teleráne sa stala Adriana Poláková. Už od samotného začiatku ich spoločnej práce bola medzi nimi harmónia a aj vďaka ich profesionálnemu a ľudskému prístupu sa hostia v Teleráne cítili príjemne.