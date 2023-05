"Daniel Heriban, odpočívaj v pokoji! Mal som tú česť si s tebou zahrať v Pumpe. Bol si nesmierne talentovaný herec, muzikant a skvelý človek, ktorý miloval svoju rodinu, kamarátov, svoju prácu a život. Dano, budeš nám všetkým nesmierne chýbať," napísal na Facebooku šokovaný vedec Pavol Čekan.

Dano Heriban s milovanou manželkou Kamilou. Zdroj: instagram.com/ @danoheribanofficial

"Minulý týždeň sme sa bavili, že dáme kávu, že podebatíme o hudbe, o živote a ty tu zrazu nie si! Kamarát môj, nech ti je zem ľahká," napísal zdrvený kamarát, basgitarista Yxo z kapely Hexu. "Raz ma zavolal Vilo Klimáček do Gunagu pomôcť s choreografiou v jednej hre. Okrem iného som tam prvýkrát stretol strašne príjemného týpka a ten tam mal zahrať morského koníka... Ja som tam bol od pohybu, tak ale poprosil som ho, nech mi ukáže, ako to cíti on. Odpadol som! To čo dal z fleku... ostal som pozerať, ako na hotové predstavenie. Tak perfektné to bolo! Dano, preboha, prečo takto skoro?" napísal šokovaný tanečník a choreograf Jaro Bekr.