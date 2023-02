Braňa Mojseja (54) nejako špeciálne predstavovať netreba. Kontroverzný spevák sa preslávil najmä vďaka neúspešnému manželstvu s Norou Kabrheľovou, no i alkoholovými excesmi. Tomu je však, zdá sa, navždy koniec. Braňo sa už štyri roky chľastu ani nedotkol a tento krok výrazne prospel jeho vzhľadu. Veď presvedčte sa sami.

Od rozvodu Braňa Mojseja s ešte kontroverznejšou Norou Kabrheľovou ubehlo už dlhých desať rokov. Smútok utápal v alkohole. „Alkohol mi zobral všetko. Robil som chybu, že skúsim kontrolovane piť, to sa nedá. Klamal som každého okolo. Je to zázrak, že som to prežil, aj odborníci nado mnou už mávli rukou,“ prezradil Mojsej v markizáckom Reflexe pred pár rokmi.

Alkoholovým excesom je však už, zdá sa, koniec. Braňo nedávno oslávil štvrtý rok bez alkoholu. Abstinencia sa na ňom veľmi pozitívne podpísala. Mojsej do tváre nikdy nevyzeral zdravšie, ako práve teraz. V súčasnosti tvorí hudbu a pomáha iným ľuďom, ktorí bojujú so závislosťou.

Braňo sa za posledné roky veľmi zmenil. Okrem toho, že vyhral boj so závislosťou je tiež dlhodobo zadaný. So svojou partnerkou Jankou je už celé desaťročie.