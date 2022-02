Asi neexistuje nikto, kto by nezachytil smrť Mekyho Žbirku. Spevák zomrel 10. novembra minulého roka na opakovaný zápal pľúc. Zdravie ho však trápilo aj v minulosti. V roku 2017 ležal v posteli a užíval veľké množstvo liekov. Ako vtedy sám priznal, na jeho organizmus zaútočila choroba. „Ten pocit, keď si v Londýne a máš zápal pľúc,“ priznal v tom čase Meky, ktorý vtedy vyslovil obavy zo smrti. „Na zápal pľúc sa dá zomrieť. Stalo sa to mojej mame,“ zneli jeho mrazivé slová. Jeho milovaná mama Ruth skonala v decembri roku 2001. Spevák okrem toho býval často chorý, no napriek tomu, fanúšikom to nedal nikdy znať a koncerty dokonca často odohral v chorobe a nadopovaný liekmi.

„Meky mal dlhodobo zlú imunitu. Aj keď bol prechladnutý, nikdy to poriadne nevyležal, chcel sa fanúšikom rozdať, v podstate každé turné išiel pod antibiotikami, takže si vypestoval už aj rôzne alergie na antibiotiká. Opakovane mal zápaly pľúc, podobne ako jeho maminka, takže to mal asi aj v génoch,“ šokovala v českej relácii Interview ČT 24 vdova po Žbirkovi Katka, ktorá je hlavne rada, že posledný deň Mekyho života mohla byť pri ňom. Po jeho boku totiž prežila dlhých 35 rokov.

„Boli sme na rovnakej vlne, radi sme sa pozerali na rovnaké filmy, smiali sme sa na rovnakých veciach,“ prezradila o ich vzťahu Katka a priznala, ako jeho smrť vlastne znáša. Vraj sa výrazne inšpirovala prístupom mamy zosnulého speváka Davida Stypku († 41). „Robíme, ako by tu bol,“ hovorí Žbirková, ktorá aj naďalej spravuje sociálne siete svojho muža a stará sa tak o to, aby jeho odkaz zostal živý. Niektoré príspevky tam píše ona, iné syn a niekedy sa ozve aj vydavateľská firma. „Starala som sa o to vlastne od začiatku. Takže nie je to tak, že by tam on nejako visel, on bol taký ideový, takže keď chcel, aby tam niečo bolo, tak mi to povedal a naformuloval to a ja som to tam dala. Takže to teraz žije ďalej. A myslím si, že i fanúšikovia to zobrali dobre,“ hovorí a možno aj vďaka tomuto všetkému jeho odchod zvláda v rámci možností relatívne dobre.

„Musím povedať, že on mi dal toľko úloh, že mám pocit každý deň, že tu stále je a že ma úkoluje. Mám toho toľko, že nemám veľmi čas na to myslieť, nie je tam vlastne žiadne prázdno. Zatiaľ nenastalo. Či nastane niekedy v budúcnosti, to nemôžem vedieť,“ odtajnila svoje pocity vdova. Rovnako tak úlohu dostal aj syn David, u ktorého si Meky želal, aby dokončil svoj sólový album. Na ňom momentálne pracuje.

