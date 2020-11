„Verím, že to dnes bude poriadne ostrá diskusia a zaujímavý duel, lebo v štúdiu sedí ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a predseda Smeru Robert Fico,“vopred predpovedala Krescanko Dibáková a nemýlila sa. Na úvod bolo na pretrase odstúpenie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z funkcie, ktorého nedávno zadržali. Prešlo iba pár minút a Fico nezostal nič dlžný svojej povahe a pustil sa do moderátorky. „Vystupujete tu štýlom, že sú všetci vinní. Ja rešpektujem prezumpciu neviny, to, že vy ju nerešpektujete, je váš problém,“napomenul rázne jojkárku Fico, ktorý počas debaty spomenul iný prípad, na čo ho moderátorka upozornila, že odbieha od témy.

Predseda Smeru Robert Fico. Zdroj: tv joj

„Pani redaktorka, Ja nie som váš študent, nehovorte mi, či mám niekam odbiehať, alebo nie,“ ohradil sa, no blondínka sa nezľakla: „Ak dovolíte, ja to tu moderujem, pán Fico.“ Keď prišla téma na jeho vzťah s Bödörom, napätie začalo gradovať.

„Nevidím žiadny dôvod, prečo by som mal ísť do relácie televízie JOJ. Nehovoriac o tom, že je druhý polčas najvýznamnejšieho futbalového zápasu a to len vy môžete zorganizovať túto reláciu v takom nezmyselnom čase,“zahlásil posmešne expremiér, načo ho moderátorka prerušila s tým, že relácia v tomto čase chodí každý štvrtok.

„Prosím, pokoj. Čo sa ja mám za čo spovedať, či ja niekoho poznám, alebo nie,“rozhorčil sa. Keď prišlo na tému o núdzovom stave, Fico opäť vybuchol. „No tak, opäť vás poprosím, pani redaktorka, o inú rétoriku vo vzťahu ku mne. Správate sa, akoby som mal päť rokov. Ak tomu nerozumiete, nerobte túto prácu, je to úplne evidentné,“ zaklincoval to predseda strany Smer. Dibáková mala čo robiť, aby tento slovný súboj zvládla.

