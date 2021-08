"Áno, bol to môj otec. Vypadol som z Bratislavy, trúchlim po svojom. Neviem presne, čo sa stalo,. Nekontaktoval som sa s ním už dlhé roky, lebo už dlho s nami nežil," prezradil nám Mikloško v utorok popoludní, keď sme ho kontaktovali v súvislosti s touto tragickou udalosťou. O tom, že návrhár nemal s otcom ukážkový vzťah, sa v minulosti zveril aj médiám.

Smútočné oznámenie o úmrtí otca návrhára Františka Mikloška. Zdroj: Facebook

A pravdepodobne to bolo pre jeho homosexuálnu orientáciu, ktorou sa Fero Mikloško nikdy netajil. „Nejaké tušenie tam vždy bolo, keďže som vyrastal medzi dvomi sestrami a zaujímala ma móda a bábiky. Pokusy vziať si do ruky futbalovú loptu tu boli, najmä zo strany otca,“ priznal ešte v minulosti návrhár. Jeho otec sa o synovej orientácii dozvedel z médií. „Jeden rodič sa to dozvedel z televízie, mamina to v podstate vedela, zobrala to úplne prirodzene,“ povedal kedysi.