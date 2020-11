Miriam Kalisová má so Šmahelom 7-ročnú dcérku, ktorú si vo výchove striedajú. Našťastie majú dobrý vzťah a podľa jej slov sa vedia na všetkom dohodnúť. Dokonca už majú rozdelené aj vianočné sviatky. „Tento rok bude Miuška prvýkrát u Martina na Štedrý deň. Navrhla som mu to, keďže sa im rozrástla rodinka, tak nech sú spolu. My si s Miuškou a mojimi rodičmi a bráškom so švagrinkou urobíme Štedrý večer 25. decembra,“ prezradila Kalisová na Instagrame.

„Je to len dátum. Vianoce sú o niečom inom ako o čísle v kalendári,“ dodala moderátorka. Tá bude zrejme aj bez partnera, keďže nedávno sa rozišla s frajerom Michalom Menkynom.





