Napriek tomu, že mu v posledných rokoch zdravie už veľa neslúžilo, aj tak je to pre všetkých obrovský šok. Do hudobného neba odišiel spevák Jozef Zíma, nekorunovaný kráľ českej dychovky, ktorý sa okrem iného preslávil rolou princa Radovana v rozprávke Princezná so zlatou hviezdou. Mal 92 rokov.