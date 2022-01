Andy Hryc bol vždy dobre stavaný, mal plné líca a statnú postavu. No zákerná choroba z neho spravila celkom iného človeka. „Nie, pribrať sa mi ešte nepodarilo. Schudol som od apríla 40 kíl a to je čosi, čo ma po absolvovaní všetkých možných diét vôbec nemrzí,“ povedal nám v čase liečby s humorom Hryc. Jeho dcéra Wanda pravidelne s chorým otcom pridávala fotky z prechádzok, no pri pohľade na herca, ktorému choroba uberala všetky sily, sa mnohým tisli až slzy do očí. A hoci všetci pevne verili v zázrak, že sa mu podarí nad leukémiou zvíťaziť, Wanda v posledný januárový deň v roku 2021 zverejnila veľmi smutnú správu, že jej milovaný otec zomrel. V jej živote už nikdy nebude tak ako predtým. Andy tak už presne rok účinkuje v hereckom nebi.

