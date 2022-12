O smutnej správe informovala na Facebooku Svetlana Waradzinová, vedúca oddelenia kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji. „Odchádza detstvo mojej generácie. Odišla skvelá herečka. RIP Soňa Valentová,“ napísala k fotke legendárnej herečky, ktorá zomrela v sobotu ráno okolo šiestej v spánku.

Soňu Valentovú v marci 2016 postihla náhla cievna príhoda. Zasiahla jej ľavú stranu tela. Ako neskôr uviedla jej dcéra Katka Hasprová, operácia nebola potrebná, pretože sa u jej mamy našťastie nevyskytlo krvácanie do mozgu. Príhoda sa neprejavila na jej reči ani pamäti. Následky boli fyzického rázu, Valentová napríklad nemohla chodiť. Po prepustení z nemocnice nastúpila na nevyhnutnú rehabilitáciu do Kováčovej.

V tomto zariadení v Petržalke strávila Soňa Valentová posledných 6 rokov. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Aby bola pod neustálym lekárskym dohľadom, dcéra Katka ju umiestnila do petržalského hospicu, kde bola pani Valentová doteraz. Hasprová s manželom Ivanom Belom Vojtekom, za ktorého sa vydala v roku 2017, ju chodila pravidelne navštevovať a bola jej obrovskou oporou. Muzikálová herečka bude mať tie najsmutnejšie Vianoce. Katku sme v sobotu zastihli pred ich domom. Silu jej dodávajú aj známi, ktorí jej maminu, nezabudnuteľnú umelkyňu, milovali. V nedeľu ju čakal ďalší náročný deň, spolu s manželom boli v petržalskom hospici odniesť všetky mamine veci, ktoré tam po nej zostali.

Mladučká Katka Hasprová s mamou Soňou Valentovou a otcom Pavlom Hasprom. Zdroj: archív

Soňa Valentová zomrela len pár dní po svojej dobrej kamarátke Maríne Kráľovičovej. Tá bola pre Soňu životným elixírom, obe hrávali v rovnakých predstaveniach, mali spoločnú šatňu a takmer narovnako odišli spolu aj na večnosť, akoby si spoločný odchod do neba „naplánovali“. „Ani neviete, ako sa zakaždým teším do našej divadelnej šatne. Čaká tam na mňa moja vynikajúca kolegyňa a dlhoročná priateľka Marína Kráľovičová, ktorej energia je obdivuhodná. Niekedy si vravím, nevzdávaj to, pozri na Máriu, ktorá má vyše osemdesiat a elánu má ako mladica. V Ženskom zákone sme si spolu báječne zahrali. A tiež je v divadle mnoho mladých hercov a herečiek, ktorých entuziazmus je zároveň mojím elixírom života,” povedala v roku 2011 v rozhovore pre Korzár.

Mária Kráľovičová a Soňa Valentová Zdroj: Jana Kocianová

„Je mi to veľmi, veľmi ľúto. So Soňou sme spolu veľmi veľa zahrali. A keď sme boli mladé, dlhé roky si nás mýlili. Nikdy som nevedela, prečo. Je mi veľmi smutno. Ona už 6,5 roka bola mimo nás. No a z jednej šatne odišli aj Marína, aj Sonka. Až mám podozrenie, že si ju Marínka zavolala hore do nebeskej šatne," povedala nám s plačom Božidara Turzonovová.

Prečítajte si tiež: