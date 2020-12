Podľa viacerých informácií sa mal Justin nakaziť koronavírusom a uzavrieť sa pred svetom vo svojom byte v Bratislave. Potvrdzuje to aj fotka, ktorú nedávno pridal na Facebook. Zverejnil SMS, v ktorej bolo písané, že mal ísť 17. decembra na PCR testy. "Netuším, čo sa stalo. Volali sme spolu minulý týždeň, bol zdravý, nič mu nebolo. Túto stredu mi poslal vianočnú pesničku," prezradila nám šokovaná Rebecca Justh, módna návrhárka, ktorá bola jeho blízkou kamarátkou. Ešte minulý týždeň spolu boli.

Rebecca Justh a Peter Justin Topolský boli blízkymi kamarátmi. Zdroj: Onereps / Česká editoriální fotografie / Profimedia

,,Z dnešnej filmovačky mojej relácie Čo chutí Justinovi u majiteľa Paliho Benčíka a módna ikona Rebecca Justh a s režisérom Vilom Šuškom," napísal k fotke z 10. decembra Topoľský, na ktorej pôsobí spokojne a šťastne. Začínal totiť natáčať svoju vlastnú gurmánsku reláciu. Viacerých častí sa však už, žiaľ, nedočkal. Čo bolo skutočnou príčinou smrti, však zatiaľ nie je známe.

"Pred tromi dňami ho však úplne položilo to, keď zomrel hudobník Andrej Turok. Veľmi ťažko to prežíval. Bol to jeho blízky kamarát, s ktorým spolu aj varili," hovorí návrhárka. "Myslím si, že aj z toho mohol dostať infarkt, alebo niečo iné mu zlyhalo. Som z toho úplne v šoku," dodala Justh.

Prečítajte si tiež: