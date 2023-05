Uplynulú stredu Slovensko zasiahla šokujúca správa. Herec Dano Heriban náhle zomrel. Spočiatku tomu nikto nechcel uveriť. Umelec mal iba 43 rokov a nič nenasvedčovalo tomu, že by mal vážne problémy. A predsa. Dnes sa s ním v Slovenskom národnom divadle lúčia kolegovia a fanúšikovia, ktorí ho tak zbožňovali.

Dano Heriban uplynulý pondelok ešte natáčal seriál v Prahe, no už na pľaci sa začal sťažovať na neznesiteľné bolesti chrbta. V utorok v skorých ranných hodinách ho už pred nemocnicou na Kramároch v Bratislave ratovala záchranka. Posádka mala už vtedy odhaliť, že môže ísť o disekciu aorty. No lekár z urgentu, hoci mal obdržať správu od záchranárky, ho neskôr poslal domov. V stredu ráno bola k nemu domov vo Svätom Jure opäť privolaná záchranka, žiaľ, zachrániť sa ho už nepodarilo.

Daniel Heriban Zdroj: facebook/ Daniela Heriban

Ako uviedol denník SME, príčinou jeho skonu bola akútna disekcia aorty. Ide o náhle natrhnutie hlavnej tepny ľudského tela. To, či zlyhal ošetrujúci lekár, je teraz v rukách Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý môže prešetriť zdravotnú starostlivosť aj z vlastnej iniciatívy.

Daniel Heriban Zdroj: facebook/Daniel Heriban

Heriban bol členom komorného divadla v Martine od roku 2007 do 2015. Potom ­prestúpil do činohry Slovenského národného divadla, kde pôsobil do roku 2021. Divadlo opustil preto, aby mal viac času na rodinu. „Momentálne mám ambíciu riadiť si čas sám a venovať sa viac rodine. Manželke, svojim trom deťom, ktoré ma potrebujú a ja ich, a zároveň vlastnej hudbe. Napĺňam si tak aj iné potreby,“ povedal pre denník Pravda v decembri 2022.

Napriek tomu, že členom Národného už dva roky Heriban nebol, divadlo dnes usporiadalo veľkú rozlúčku s ním, na ktorej sa môže zúčastniť aj široká verejnosť. Nebudú chýbať ani jeho milovaní kolegovia zo seriálu Horná Dolná, kde sa z nich za osem rokov nakrúcania stala doslova rodina. Posledná rozlúčka so zosnulým hercom sa začne o 11. hodine v novej budove SND. Vstup pre verejnosť je hlavným vchodom od 10.15 hod., vstup do Sály činohry o 10.30 hod. Snažili sme sa zistiť podrobnosti rozlúčky, kto všetko prednesie smútočnú reč, no divadlo vopred nechcelo komunikovať konkrétne mená.

„S Danom Heribanom sa rozlúčia kolegovia z dvoch divadiel, v ktorých najdlhšie pôsobil – zo Slovenského národného divadla a zo Slovenského komorného divadla Martin, mnoho ďalších hercov a spolupracovníkov, ktorí s umelcom nakrúcali seriály a filmy, a ďalšie osobnosti,“ dozvedeli sme od tlačovej tajomníčky SND Izabely Pažítkovej.