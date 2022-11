„Než som sa vydala a mala deti, mnohí si o mne mysleli, že mám všetko, čo si môžem priať. Zdalo sa, že áno, ale nebolo to tak. Mala som „všetko” a zároveň nič. Ani dobré vzťahy, ani láska, ani práca, ani peniaze, ani sláva mi neboli zárukou vnútorného naplnenia,“ zhodnotila minulosť a pokračovala: „Život sa mi zmenil zo dňa na deň, keď som do svojho srdca prijala Ježiša ako pravdu. A tak to bolelo. To uvedomenie, že všetky tie udalosti a Jeho smrť sa stala aj kvôli mne! Pomohol mi uvedomiť si, že len vďaka Nemu môžem byť skutočne dobrá.“

