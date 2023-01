Celosvetovo známa zoznamovacia šou Bachelor sa na Slovensku vysielala v roku 2006 pod názvom Nevesta pre milionára. Hlavnou hviezdou bol Honzík Novotný, ktorý ovládol televíznu sledovanosť už od samotného začiatku. Jeho hláška „Přijmeš moji růži?“ doslova zľudovela a je slávna dodnes.

Honzík Novotný v roku 2006. Zdroj: tv markiza

Už čoskoro sa diváci môžu tešiť na návrat tejto slávnej šou! Samozrejme, s vynovenou štruktúrou a celkom novým „ženíchom“. Je síce pravda, že Honzík je stále veľký fešák, ale nádejné nevesty by asi neboli dvakrát nadšené, keby mali bojovať o rozvedeného 42-ročného muža so záväzkami...

A tak Markíza lovila a ulovila poriadneho fešáka, z ktorého budú adeptky totálne namäkko. Nový „ženích“ sa volá Tomáš Tarr, má 29 rokov, podniká v kreatívnom priemysle, pochádza zo Štúrova, no už niekoľko rokov žije v Bangkoku.

Novým moderátorom šou Ruža pre nevestu bude Krištof Králik. Zdroj: TV Markíza

„Ponuka účinkovať v šou Ruža pre nevestu je pre mňa výzvou a zároveň akýmsi dobrodružstvom na ceste hľadania lásky. Viaceré moje vzťahy v zahraničí stroskotali práve na kultúrnych rozdieloch či rozdielnej mentalite žien, na akú som bol dovtedy zvyknutý. Aj to bol dôvod, prečo som kývol na ponuku TV Markíza využiť možnosť stretnúť svoju spriaznenú dušu prostredníctvom tejto šou. Nájsť si v tomto hektickom období môjho života dievča zo Slovenska, s ktorým budem mať veľa spoločného a s ktorým môžem zdieľať svoje hodnoty a zápal pre prácu, bola pre mňa motivácia, ktorá v rozhodovaní jednoznačne zvíťazila,“ teší sa na nové zážitky Tomáš.

„O priazeň potenciálnych neviest v romantickej zoznamovacej šou Ruža pre nevestu sa bude uchádzať atraktívny a charizmatický Tomáš, ktorý spĺňa všetky atribúty moderného muža a džentlmena. Napriek tomu, že nemá núdzu o sympatie žien, tú pravú stále nenašiel. Tomáš žije v zahraničí, kde úspešne podniká. Miluje Slovensko, kam sa rád vracia a svoju spriaznenú dušu si chce nájsť práve tu. Spolu budeme svedkami toho, ako Tomášova osobnosť, jeho šarm a charizma zamotajú hlavu nejednej slečne, ktorá zabojuje o jeho srdce,“ informuje Markíza.

