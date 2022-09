Sisa Lelkes Sklovska (56) má na konte niekoľko muzikálových postáv. Speváčka nedávno prezradila, že chystá nový projekt „Sisa či Cher“, kde ju diváci uvidia v úlohe extravagantnej speváčky Cher (76). A k tomu prislúchalo sexi fotenie, kde sa čiernovláska prevtelila do americkej divy.

Šou Sisa či Cher, pocta bohyni svetového popu v podaní muzikálovej divy Sisy Sklovskej, bude mať premiéru o necelý mesiac – 14. októbra 2022. Každý projekt, v ktorom účinkuje Sklovska, sa vyznačuje vysokou profesionalitou, absolútnym hereckým zanietením a tou najvyššou kvalitou predvedeného speváckeho výkonu.

Sisa Sklovska. Zdroj: https://www.instagram.com/p/COTCFTKrjU4/

V spomínanej šou bude Sisa naživo spievať najväčšie hity svetovej speváčky Cher, ktorú zahraniční novinári označili svojho času za „bohyňu popu“. Kreatívny tím pod vedením úspešného mladého režiséra Petra Oravca si predsavzal priniesť na scénu jedinečne korenistý humor, svetové hity, excelentné tanečné choreografie, dobrú náladu a 100 minút príjemnej pohody a zábavy. A temperamentná Sklovska je bez pochýb toho pravou zárukou.

Čiernovláska je známa tým, že sa rada výstredne oblieka a za sebou má aj množstvo rôznych sexi fotení. A jedno také absolvovala aj nedávno. Sisa sa navliekla do úsporných priesvitných šiat na štýl Cher. Zverila sa do rúk profi fotografa Mária Gottiho a sexi zábery boli na svete. Na niektorých záberoch speváčka dokonca nemá nohavičky, alebo sú šikovne vyretušované. Fotky síce prešli úpravou, no Sklovska sa rozhodne za svoju postavičku krátko pred 57. narodeninami rozhodne hanbiť nemusí.



