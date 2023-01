Moderátorka Dámskeho klubu Iveta Malachovská mala na december veľké plány. S manželom Martinom Malachovským mali sviatky stráviť mimo Slovenska. Osud to však zariadil úplne inak.

Iveta Malachovská mala s Martinom odletieť na poznávačku do Peru už pred dvomi rokmi. Vypukla pandémia a ich sen sa mal konečne splniť v decembri 2022. Aj tentoraz to však osud zariadil inak a manželia ostali doma. Dôvodom neboli žiadne zdravotné problémy, ale veľké nepokoje v Peru, ktoré si v polovici decembra vyžiadali aj obete na životoch. Krvavé protesty vyvolalo zosadenie prezidenta Pedra Castilla parlamentom.

Vianoce u manželov Malachovských. Zdroj: Instagram ivetkamalachovskaofficial

Peru im jednoducho nie je súdené. Ale ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré, a tak mohli aspoň vianočné sviatky stráviť s dcérou Kristínou, ktorá s manželom Adamom prechádza veľkou manželskou krízou. „Áno, mali sme byť v Južnej Amerike, ale akosi je tento kút sveta pre nás zakliaty, už sme tam raz mali byť v roku 2020, ale pre covid sa vtedy svet uzavrel, tentoraz je v Peru štátny prevrat a tam sme opäť necestovali. Veríme však, že do tretice sa to raz podarí. Sviatky sme trávili doma a záver roka sme si boli oddýchnuť v obľúbených Pieštanoch a ako inak, bolo nám aj tu úžasne. Prajem všetkým, aby boli zdraví, šťastní a hlavne spokojní so svojím životom, lebo ten máme každý len vo vlastných rukách,” povedala nám Malachovská.

