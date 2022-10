Relácia o varení Bez servítky prinesie tento týždeň ďalšiu novú päticu súťažiacich. No a medzi nimi sa predvedie aj škandalózna „postavička” Alex Wortex. Tú verejnosť spoznala vďaka módnym výstrelkom a obnaženým outfitom, v ktorých sa ukazovala v spoločnosti. No a práve ona bude už dnes hostiť ostatných súťažiacich u seba doma. Pri varení jej bude asistovať jej priateľ. No a aká by to bola Alex, keby opäť nešokovala. Ide variť a doma nemá sporák.

Na snímke blogerka Alex Vortex s mamou. Zdroj: Archív, Instagram

„V našej kuchyni určite nenájdete sporák ani mikrovlnku. Sporák sme hneď vyhodili, keďže ho nepotrebujeme. Stačí nám len sušička. Dôležitá je v tom, že zelenina sa v nej dobre prepojí,” hovorí Alex, ktorá sa vyjadrí aj k téme holenie: „Veľa ľudí si myslí, že keď sa neholím, som nehygienická, ale opak je pravdou. Má to mnoho zdravotných benefitov. Neholím sa už niekoľko rokov.” Celú epizódu si môžete pozrieť o 17.50 hod. na JOJ.

