Speváčka Sisa Lelkes Sklovska dorazila na pohreb herca Dušana Kaprálika, ktorý sa konal 15. augusta, v obtiahnutých šatách s modrými flitrami. ,,Na pohreby nikdy nechodím v čiernom, ani mojim rodičom som na pohrebe nebola v čiernom. Aj moja mama, keď už vedela, že je to s ňou zle, povedala mi, aby som jej do truhly obliekla smaragdový kostým, ktorý som jej kúpila. Ani môj tatino nemal v truhle čierny oblek, ale sivý. Jednoducho tak to cítim. Tieto moje šaty som preto zvolila, lebo modrá je kráľovská modrá - to som si mohla dovoliť a biela preto, lebo náš "kapor" išiel tam do neba,” vysvetlila nám Sisa.

Pred truhlou ležalo veľké kvetinové srdce od manželky Miluše a syna Benjamina. Zdroj: herminapress.cz

Sklovska dávala zbohom aj Vašovi Patejdlovi. Kto však čakal, že príde v extravagantných farebných šatách, je na omyle. Tentoraz porušila tradíciu. Mala na sebe čierne elegantné obtiahnuté šaty. Výnimkou boli jej žlté sandálky a žltý okraj na šatách.

Prečítajte si tiež: