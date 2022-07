Sisa je živel a okrem spevu miluje aj cestovanie. S manželom Jurajom vyrazili hneď do viacerých nádherných talianskych miest.

Na snímke je Sisa Sklovská na galaveceri pri príležitosti otvorenia termálného kúpaliska Bešeňová Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Ideme tam, kde sme boli pred dvanástimi rokmi na našej prvej letnej dovolenke. Ideme do Talianska. Presnejšie prejdeme Sorento, Positano a ostrov Capri. Po ceste sa zastavíme aj vo Florencii. Ja som tam už bola, ale Juraj ešte nie. A keď pôjdeme naspäť, zastavíme sa v Benátkach,” prezradila nám Sisa, ktorá sa letných dobrodružstiev nevedela dočkať.

Viacerých možno prekvapí, že na dovolenku necestovali lietadlom či loďou, ale autom. „Samozrejme, cestujeme autom. Všade, kde sa dá, ideme autom. Páči sa mi to preto, lebo sme mobilní. A najmä do auta si môžem zobrať vecí, koľko potrebujem a najmä klobúky. Mám večne problém na letisku a musím platiť veľkú nadváhu. Teraz do auta dáte všetko možné. Je to výhoda," vysvetlila Sisa.