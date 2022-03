Markíza v pondelok do vysielania nasadila mega úspešný seriál Sluha národa, ktorý na Ukrajine v roku 2015 trhal rekordy sledovanosti. V hlavnej úlohe, pochopiteľne, so súčasným prezidentom Volodymyrom Zelenskym. A rovnako, ako u našich východných susedov, aj u nás okamžite zaznamenal obrovský úspech. Ľudia pri obrazovkách sa neuveriteľne bavia, no miestami im naskakuje po chrbte husia koža.

Keď sa v roku 2015 seriál spúšťal, Volodymyr Zelenskyj bol ešte len úspešný herec, komik, scenárista a producent. No darilo sa mu, na čo siahol. Vyhral aj tanečnú šou Let’s Dance, najviac sa však preslávil vďaka úspešnému Sluhovi národa. Okrem toho, že v ňom hral hlavnú úlohu, podieľal sa na ňom aj ako autor. Spočiatku z absurdného nápadu, keď sa obyčajný učiteľ dejepisu stane prezidentom, sa stal skutočný obraz situácie, ktorá panovala na Ukrajine. Všetko až nápadne zapadalo do ukrajinských reálií.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v seriáli Sluha národa. Zdroj: tv markíza

Práve obrovský úspech tohto seriálu bol impulzom pre dovtedy politikou nedotknutého Zelenského vstúpiť do politického ringu. V decembri 2017 už zaregistrovali jeho spolupracovníci politickú stranu s rovnomenným názvom ako seriál, v ktorom „prezidentoval“. V ďalšom roku začala hercovi narastať podpora zo strany voličov. No a na Silvestra 2018 oficiálne v televízii ohlásil, že bude kandidovať v prezidentských voľbách. V druhom kole napokon suverénnym spôsobom vyhral, keď získal 73,2 % hlasov, a 20. mája 2019 bol inaugurovaný za šiesteho ukrajinského prezidenta. Teraz sa pozrime na doslova dych berúce podobnosti so seriálom a jeho skutočnou prezidentskou kampaňou a následným pôsobením v úrade prezidenta Ukrajiny. V seriáli sa stal prezidentom krátko potom, čo jeden z jeho žiakov zverejnil na YouTube video, v ktorom vulgárne nakladá ukrajinským papalášom a skorumpovaným politikom. A síce sa spočiatku zdalo, že z toho bude mať veľký problém, okamžite sa stal hrdinom ukrajinského ľudu, video videli milióny obyvateľov a študenti ho presvedčili, aby začal skutočne kandidovať.

Seriál Sluha národa môžete sledovať na Markíze a na Voyo. Zdroj: tv markíza

A ako vyzerala jeho skutočná kampaň? Zelenskyj neorganizoval žiadne väčšie mítingy a ani nerozdával letáky, jeho komunikačným prostriedkom boli hlavne sociálne siete. Nemal ani jednoznačný volebný program, namiesto toho v januári 2019 na Facebooku zverejnil video, v ktorom vyzval Ukrajincov, aby mu s obsahom agendy pomohli. Jeho kampaň bola namierená proti korupcii a elitám, pričom jedným z jeho sloganov bolo: Prezident je sluhom ľudu. „Zdá sa mi, že starí politici sa riadia jednoduchým pravidlom: nikoho sa nič nepýtaj, ale namiesto toho veľa sľubuj. Ja to urobím naopak,“ uviedol k videu, ktoré vyvolalo 10 000 komentárov na Facebooku a okrem toho ďalších 120 000 ľudí napísalo priamo do centrály jeho kampane. Rovnaký rozruch spôsobilo aj jeho video v seriáli.

Dnes: Hrdina pre celý svet. ,,Nepotrebujem odvoz, ale muníciu!” odkázal americkému prezidentovi. Zdroj: Instagram

Jeho víťazstvo sa následne opieralo najmä o tri sľuby voči ukrajinským voličom. Hlavným bolo ukončenie vojny v Donbase, odstránenie korupcie a zabezpečenie lepšieho života pre bežných ľudí. Zdá sa vám to povedomé? Podobné sľuby predniesol aj ako prezident v seriáli Sluha národa, čo je už druhý moment, ktorý sa zhoduje s realitou. „Treba konať tak, aby sme sa potom nehanbili pozrieť deťom do očí. Ani rodičom. A pravdaže, ani vám všetkým. A toto vám, Ukrajinci, sľubujem,” prisľúbil v seriálovej role prezidenta Vasilija Petroviča Goloborodka a odpor proti korupcii a zvrchovanosti predniesol v seriáli aj neskôr.

„Rušia sa služobné limuzíny, rezidencie, rekreačné zariadenia. Zredukuje sa obrovské množstvo zamestnancov, nepotrebných asistentov a parazitov. Bežný občan, ktorý vás zvolil, musí šetriť dva roky, aby mohol ísť na týždeň na dovolenku v Kirilovke. Zatiaľ čo ľudia ako vy každý mesiac lietajú na Goa. A vám sa to zdá normálne, že si v parlamentnej kaviarni dáte sendvič s kaviárom za 12 hrivien, pričom dôchodca žobre o drobné, aby si mohol kúpiť fľašu mlieka!” rozčuľoval sa pred politickými špičkami v seriáli.

Tretia podobnosť s realitou je tá, že už počas natáčania bolo cítiť, že s Putinom nemá dobré vzťahy. Keď sa v seriáli pripravoval na inauguráciu, jeho asistenti zlanárili ľudí, ktorí sa nápadne podobali na svetových lídrov, aby si vyskúšal podať im ruku a prehodiť pár slov. Do miestnosti vstúpil aj „falošný Putin.” „Dámy a páni, Sarkozy a Putin,” zahlásil asistent. „Čo tu robí Putin?” smial sa prezident Goloborodko. „Putin, zmizni! Pohyb! Nech ťa tu viac nevidím!” zahlásil asistent a Putina spomenuli aj v momente, keď seriálovému prezidentovi núkali hriešne drahé hodinky. ,,Aj Putin nosí Hublot!” znel uštipačný humor. Musíme ale uznať, že herec, ktorý si ho zahral, akoby mu z oka vypadol.



V neposlednom rade však treba spomenúť to, že fiktívny prezident má toho veľa spoločného aj s tým pravým. Štvrtý moment, ktorý sa zhoduje s realitou, je, že Zelensky sa stal v seriáli hrdinom preto, že sa nebál nahlas povedať svoj názor a Ukrajincom dal nádej na lepšie zajtrajšky a v skutočnom živote je hrdinom pre celý svet. Z bombardovanej krajiny, na ktorú neustále útočí ruská armáda, nezutekal. „Potrebujem muníciu, nie odvoz!” odkázal americkému prezidentovi Bidenovi, keď mu ponúkol evakuáciu z Kyjeva. Práve odvaha ukrajinského lídra, ktorý napriek nebezpečenstvu zostáva s vojakmi brániť svoju vlasť, dojala azda každého. A piata vec, ktorá spája skutočného a seriálového prezidenta? Dobrý vkus na ženy. V deji je síce rozvedený, no je ex je veľká kočka, rovnako ako v reáli jeho manželka Olena Zelenská. Žiaľ, čo teraz skutočného prezidenta líši od toho seriálového je to, Zelenského opustil humor a jeho videá, v ktorých prosí o pomoc, dojímajú celý svet.

Keď si seriál z roku 2015 pozriete aj teraz, vôbec to nepripadá čudné, že sa zo Zelenského stal prezident. Nešlo len to, že ako herec to výborne hrá a ako spoluautor seriál famózne vymyslel, ale že presne po takej radikálnej zmene spoločnosť túžila.



