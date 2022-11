Pečie celé Slovensko je cukrársko-pekárska súťaž, ktorej cieľom je nájsť najlepšiu pekárku či pekára. O titul amatérskeho majstra pekára bojuje v šou dvanásť súťažiacich. Na víťaza čaká skvelá príležitosť zviditeľniť sa a tiež možnosť venovať sa ďalej svojej vášni profesionálne. Prvú sériu vyhral sympatický Miňo, ktorému sa vďaka tomu otvorili dvere do cukrárskeho sveta. ,,Vďaka súťaži som sa naučil veľa nových vecí, ktoré teraz aplikujem do pečenia. Zamestnal som sa v jednej cukrárenskej výrobe (je to známa sieť reštaurácií), keďže si chcem otvoriť vlastnú cukráreň,“ prezradil nám nedávno Miňo.

Víťaz prvej série Miňo. Zdroj: Instagram

Po obrovskom úspechu sa RTVS rozhodla, že pôjde aj do druhej série. Pred jej štartom však mala televízia mimoriadne obavy, či sa zopakuje taký megaošiaľ ako v prípade tej prvej. Obavy boli úplne zbytočné, pretože napríklad uplynulú ôsmu epizódu si pozrelo až 514 000 divákov.

O to prekvapivejšie bolo, keď sa nedávno vynorili správy, že nový generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj by už nad treťou sériou nemal uvažovať. „Po chodbách verejnoprávnej televízie sa začalo šuškať, že tretia séria je vo hviezdach. No keďže všetci vidia, aký to má megaúspech, po licencii určite okamžite skočia súkromné televízie. Nedeľa večer totiž teraz zakaždým patrí hlavne RTVS a ten podiel sledovanosti je obrovský,“ povedal nám náš zdroj.

Na snímke Petra Bernasovská, Ľuboš Machaj a Miroslav Macuľa počas krstu knihy RTVS, Pečie celé Slovensko. Zdroj: MICHAL SMRČOK

RTVS len nedávno krstila novú knihu receptov z prvej série a krstným otcom bol generálny riaditeľ Ľuboš Machaj. „Obrovský úspech druhej série ma mimoriadne teší. My sme boli zvedaví, ako sa druhá séria uplatní v dosť napätom mediálnom priestore, konkurencia tam má svoje veľké programy a milo nás prekvapilo, že sa to drží tak, ako sa to drží, a verím, že čím viac sa to bude blížiť k finále, tá sledovanosť pôjde ešte vyššie a udržíme si prím, pretože momentálne je to líder na trhu. Ja už keď som to videl pred štartom, som hovoril, že je to tak pekne farebné a pozitívne, že verím tomu, že ľudí to v týchto časoch zaujme a osladí im to život,“ povedal nám Machaj a otvorene reagoval aj na špekulácie, že RTVS by nad treťou sériou nemala uvažovať.

„Takáto šou určite patrí na obrazovky, ľudia to chcú, potrebujú, je to pozitívne, ale žeby sme stavali len na reláciách o varení, to určite nie, chceme robiť aj iné veci, ktoré aj tú spoločnosť poodhalia. Čakali sme na to, ako sa uplatnia prvé časti, uplatnili sa, takže budeme uvažovať aj o tretej sérii. Už hovoríme aj o licencii, ale to bude prekvapenie. Uvidíme, či to bude budúci, alebo až ten ďalší rok. Ale o licenciu určite prísť nechceme, my už teraz uvažujeme, že tú licenciu kúpime, ale o zaradení tretej série, o tom by som ešte nechcel hovoriť,“ dodal Machaj.

