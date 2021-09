„Neviem, ako by som začala so speváckou kariérou. Aj preto som sa prihlásila, aby som predviedla, či je vo mne nejaký talent a chcela by som vlastné CD. Spievam výborne a chcela by som sa dostať do šoubiznisu,” povedala o sebe v krátkej videovizitke. Pred porotu sa postavila s hitom od kapely Queen Bohemian Rhapsody.

Paľo Habera bol z jej výkonu poriadne znechutený. Zdroj: tv markíza

No hneď, ako začala spievať, sa Habera tváril poriadne kyslo. A nielen on, ale aj zvyšok poroty. „Ježiš Mária,” prevracal Habera očami. „Čo to bolo za pesničku?” nechápavo sa opýtala Monika Bagárová. „Bola to taká abstraktná verzia,” zhodnotil Čeky. „Otilka, to vyzeralo, akoby si išla po mínovom poli a trafila si hneď tú prvú. Akože okamžite ti vyleteli nohy do vzduchu, potom ruky, všetko. Celá si vybuchla. Najhoršie, aké sme tu mali doteraz,” odpinkal ju Paľo a nešetrila ju ani Bagárová, ktorá jej chrstla do tváre, že to bolo príšerné. Čekymu jej výkon zobral časť života.

„Ja som si to spievala po svojom, akoby to bola moja pesnička. Budem ďalej spievať a natočím prvé CD! Takže nazdar!” rozčuľovala sa po odchode Otilie. Jej kvílenie si vypočujte v piatok na Markíze.

Prečítajte si tiež: